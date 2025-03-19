На Кубани отразили атаку украинских дронов
Работу нефтебазы на Кубани приостановили из-за пожара после падения дрона
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Атака украинских дронов отражена в станице Кавказской в Краснодарском крае, произошел пожар на нефтебазе на 20 квадратных метрах, ее работа приостановлена сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
"В станице Кавказской Кавказского района отражена атака беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе... По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек дежурной смены. Работа предприятия приостановлена", — говорится в сообщении.
Отмечается, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров, поврежден трубопровод между резервуарами. В штабе уточнили, что сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4 ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники, специальные и экстренные службы.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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