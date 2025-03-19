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На Кубани отразили атаку украинских дронов - РИА Новости, 19.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:21 19.03.2025 (обновлено: 06:45 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/ataka-2005868328.html
На Кубани отразили атаку украинских дронов
На Кубани отразили атаку украинских дронов - РИА Новости, 19.03.2025
На Кубани отразили атаку украинских дронов
Атака украинских дронов отражена в станице Кавказской в Краснодарском крае, произошел пожар на нефтебазе на 20 квадратных метрах, ее работа приостановлена... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T05:21:00+03:00
2025-03-19T06:45:00+03:00
безопасность
происшествия
краснодарский край
кавказский район
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Атака украинских дронов отражена в станице Кавказской в Краснодарском крае, произошел пожар на нефтебазе на 20 квадратных метрах, ее работа приостановлена сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона."В станице Кавказской Кавказского района отражена атака беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе... По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек дежурной смены. Работа предприятия приостановлена", — говорится в сообщении.Отмечается, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров, поврежден трубопровод между резервуарами. В штабе уточнили, что сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4 ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники, специальные и экстренные службы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
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безопасность, происшествия, краснодарский край, кавказский район
Безопасность, Происшествия, Краснодарский край, Кавказский район, Специальная военная операция на Украине
На Кубани отразили атаку украинских дронов

Работу нефтебазы на Кубани приостановили из-за пожара после падения дрона

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Атака украинских дронов отражена в станице Кавказской в Краснодарском крае, произошел пожар на нефтебазе на 20 квадратных метрах, ее работа приостановлена сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
"В станице Кавказской Кавказского района отражена атака беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе... По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек дежурной смены. Работа предприятия приостановлена", — говорится в сообщении.
Отмечается, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров, поврежден трубопровод между резервуарами. В штабе уточнили, что сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4 ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники, специальные и экстренные службы.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьПроисшествияКраснодарский крайКавказский район
 
 
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