https://ria.ru/20250319/ataka-2005868328.html

На Кубани отразили атаку украинских дронов

На Кубани отразили атаку украинских дронов - РИА Новости, 19.03.2025

На Кубани отразили атаку украинских дронов

Атака украинских дронов отражена в станице Кавказской в Краснодарском крае, произошел пожар на нефтебазе на 20 квадратных метрах, ее работа приостановлена... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T05:21:00+03:00

2025-03-19T05:21:00+03:00

2025-03-19T06:45:00+03:00

безопасность

происшествия

краснодарский край

кавказский район

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Атака украинских дронов отражена в станице Кавказской в Краснодарском крае, произошел пожар на нефтебазе на 20 квадратных метрах, ее работа приостановлена сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона."В станице Кавказской Кавказского района отражена атака беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе... По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек дежурной смены. Работа предприятия приостановлена", — говорится в сообщении.Отмечается, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров, поврежден трубопровод между резервуарами. В штабе уточнили, что сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4 ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники, специальные и экстренные службы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодарский край

кавказский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, происшествия, краснодарский край, кавказский район