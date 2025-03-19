https://ria.ru/20250319/ataka-2005854168.html

В Тульской области отразили атаку дронов

В Тульской области отразили атаку дронов - РИА Новости, 19.03.2025

В Тульской области отразили атаку дронов

Атака дронов отражена в Тульской области, опасность удара БПЛА снята, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T01:49:00+03:00

2025-03-19T01:49:00+03:00

2025-03-19T01:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Атака дронов отражена в Тульской области, опасность удара БПЛА снята, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Угроза атаки беспилотников была объявлена в Тульской области в 21.57 мск вторника. "Отбой опасности атаки БПЛА в Тульской области! В небе над регионом штатными средствами Минобороны РФ была проведена работа по уничтожению БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. Ведется работа оперативных служб", - написал Миляев. Губернатор заверил, что ситуация находится под контролем.

https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность