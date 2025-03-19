https://ria.ru/20250319/artamonov-2006037437.html
Артамонов: липчан из аварийных домов расселят в рамках нового нацпроекта
Артамонов: липчан из аварийных домов расселят в рамках нового нацпроекта - РИА Новости, 19.03.2025
Артамонов: липчан из аварийных домов расселят в рамках нового нацпроекта
С 2025 года расселение из аварийного жилья в Липецкой области будет проходить в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T18:15:00+03:00
2025-03-19T18:15:00+03:00
2025-03-19T18:15:00+03:00
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ЛИПЕЦК, 19 мар – РИА Новости. С 2025 года расселение из аварийного жилья в Липецкой области будет проходить в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогу встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Глава региона отметил, что первый этап программы расселения из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, был выполнен досрочно. Более 7 тысяч жителей Липецкой области получили новые квартиры. Артамонов также сообщил, что регион использует все доступные меры поддержки для модернизации сферы ЖКХ, благодаря чему в регионе было проложено более 150 километров новых сетей водоснабжения и водоотведения, в том числе в новых крупных микрорайонах Липецка и Ельца. Кроме этого, при поддержке Минстроя России за последние шесть лет в Липецкой области благоустроили больше 850 общественных пространств. "Мы делаем все, чтобы города и села региона становились комфортнее. Наша задача – обеспечить жителей качественными коммунальными услугами и современной инфраструктурой", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20250317/artamonov-2005508502.html
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липецкая область, россия, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов
Артамонов: липчан из аварийных домов расселят в рамках нового нацпроекта
Артамонов: расселение липчан из аварийного жилья пройдет в рамках нацпроекта
ЛИПЕЦК, 19 мар – РИА Новости. С 2025 года расселение из аварийного жилья в Липецкой области будет проходить в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогу встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.
Глава региона отметил, что первый этап программы расселения из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, был выполнен досрочно. Более 7 тысяч жителей Липецкой области получили новые квартиры.
Артамонов также сообщил, что регион использует все доступные меры поддержки для модернизации сферы ЖКХ, благодаря чему в регионе было проложено более 150 километров новых сетей водоснабжения и водоотведения, в том числе в новых крупных микрорайонах Липецка и Ельца. Кроме этого, при поддержке Минстроя России за последние шесть лет в Липецкой области благоустроили больше 850 общественных пространств.
"Мы делаем все, чтобы города и села региона становились комфортнее. Наша задача – обеспечить жителей качественными коммунальными услугами и современной инфраструктурой", – подчеркнул Артамонов.