https://ria.ru/20250319/artamonov-2006037437.html

Артамонов: липчан из аварийных домов расселят в рамках нового нацпроекта

Артамонов: липчан из аварийных домов расселят в рамках нового нацпроекта - РИА Новости, 19.03.2025

Артамонов: липчан из аварийных домов расселят в рамках нового нацпроекта

С 2025 года расселение из аварийного жилья в Липецкой области будет проходить в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T18:15:00+03:00

2025-03-19T18:15:00+03:00

2025-03-19T18:15:00+03:00

липецкая область

липецкая область

россия

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 19 мар – РИА Новости. С 2025 года расселение из аварийного жилья в Липецкой области будет проходить в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогу встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Глава региона отметил, что первый этап программы расселения из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, был выполнен досрочно. Более 7 тысяч жителей Липецкой области получили новые квартиры. Артамонов также сообщил, что регион использует все доступные меры поддержки для модернизации сферы ЖКХ, благодаря чему в регионе было проложено более 150 километров новых сетей водоснабжения и водоотведения, в том числе в новых крупных микрорайонах Липецка и Ельца. Кроме этого, при поддержке Минстроя России за последние шесть лет в Липецкой области благоустроили больше 850 общественных пространств. "Мы делаем все, чтобы города и села региона становились комфортнее. Наша задача – обеспечить жителей качественными коммунальными услугами и современной инфраструктурой", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20250317/artamonov-2005508502.html

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липецкая область, россия, игорь артамонов