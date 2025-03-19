https://ria.ru/20250319/arbenina-2006017201.html

Двойная игра Дианы Арбениной: продает дома в США и унижает фанатов в России

Двойная игра Дианы Арбениной: продает дома в США и унижает фанатов в России - РИА Новости, 19.03.2025

Двойная игра Дианы Арбениной: продает дома в США и унижает фанатов в России

Солистка "Ночных снайперов" Диана Арбенина срочно продала свою недвижимость в Америке. Та самая певица, которая просила прощения перед украинцами, насмехалась... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T18:45:00+03:00

2025-03-19T18:45:00+03:00

2025-03-19T18:45:00+03:00

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диана арбенина

светлана сурганова

ночные снайперы

санкт-петербургский государственный университет

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Солистка "Ночных снайперов" Диана Арбенина срочно продала свою недвижимость в Америке. Та самая певица, которая просила прощения перед украинцами, насмехалась над фанатами и называла подписчиков "человеческим мусором". Как менялись взгляды рок-звезды и почему она распрощалась с имуществом за океаном?Как девочка с Севера стала рок-иконойФамилию Арбенина Диана получила от первого мужа — музыканта Константина Арбенина, за которого она вышла замуж в 1994 году. До замужества ее фамилия была Кулаченко. Позже она признавалась, что брак был фиктивным. Больше певица официально не выходила замуж, но в 35 лет родила двойняшек Артема и Марту от американца с русскими корнями.Взлет Дианы Арбениной к музыкальному олимпу начался в далеком 1993 году, когда уроженка Минской области, выросшая на Крайнем Севере, встретила Светлану Сурганову. Судьбоносное знакомство в Петербурге перевернуло жизнь 19-летней студентки Магаданского пединститута настолько, что она без колебаний перевелась в СПбГУ.Вместе с Сургановой Диана создала группу "Ночные снайперы". Первый профессиональный альбом дуэта — двойной "Капля дегтя/В бочке меда" с 35 композициями — появился в 1998 году. Настоящий прорыв случился в начале нулевых с выходом альбома "Рубеж", когда "31-я весна" зазвучала из всех радиоприемников. Группа гастролировала по России, выступала в Израиле и сотрудничала с японскими музыкантами.После ухода Сургановой в 2002 году Арбенина осталась единственной солисткой коллектива. За годы творчества она создала более 300 песенных текстов, подарив миру хиты "Катастрофически", "Секунду назад", "Неторопливая любовь" и многие другие."Дякую, Киев!": история отмененных концертовПубличная позиция Арбениной по украинскому вопросу оказалась настолько изменчивой, что за ней трудно уследить. В 2014 году со сцены в Киеве она выдала пламенную речь: "Дякую, мой любимый Киев! Хочу попросить прощения за всех своих российских коллег, которые до сих пор вас не поддержали! Я — с вашим народом, держитесь!"Эти слова стоили певице целого концертного тура по России. Впрочем, Арбенина быстро опомнилась и заявила, что ее высказывания не имели политического подтекста. А уже в 2015 году "Ночные снайперы" выступали в Севастополе. Такая резкая смена курса не осталась незамеченной — имя Дианы появилось в базе скандального украинского сайта "Миротворец".К 2018 году позиция рок-звезды стала еще более размытой: "Ни на чьей, мы не знаем правды. И никто из нас правды не знает", — комментировала она военный конфликт в Донбассе.В апреле 2022 года Арбенина исполнила песню "Не молчи", которую многие восприняли как критику российской власти. Концерты "Ночных снайперов" начали массово отменять, а некоторые активисты даже призвали проверить певицу по статье о дискредитации армии.Слухи об эмиграции Арбениной появились в 2023 году, но она их опровергла: "Еще в апреле 2022 года я сказала, что никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой... Все, что происходит сейчас с моей страной, — это огромная трагедия. Смерть — это всегда трагедия. Но я здесь живу и пою здесь. Я разделяю трагедию и ее рикошеты".Однако это не убедило общественность. Недавно организация "Офицеры России" потребовала отменить концерт певицы в Оренбурге из-за ее якобы негативного отношения к СВО.Война с подписчикамиОтношения певицы с собственными фанатами заслуживают отдельного внимания. Конец 2022 года ознаменовался громким скандалом после отмены концерта в Йошкар-Оле. Когда подписчики предположили, что это расплата за неоднозначную позицию артистки, Арбенина ответила шквалом оскорблений в своем Telegram-канале."Человеческий мусор", "больные бошки", "абсолютные уроды с отсутствием мозга", "статисты ни за хрен собачий" — такими эпитетами рок-звезда наградила своих поклонников. Особенно досталось тем, кто предложил ей посетить Донбасс. Позже Арбенина назвала подписчиков "апологетами смерти", "ботами и провокаторами", намекнув на проплаченность негативных комментариев.Удивительно, но даже после такого обращения у певицы остались фанаты. Правда, их отношение к кумиру не всегда взаимно...Украинский скандал и российский концертВ октябре 2023 года Арбенина снова оказалась в центре скандала. На концерте в Новосибирске она вышла на сцену с женой бойца, участвующего в спецоперации, и заявила, что поддерживает свою страну, хотя и не считает нужным делать это публично.Реакция не заставила себя ждать. Украинские фанаты массово отписались от певицы в соцсетях, обвинив ее в лицемерии. Они сравнили поведение Арбениной с поступком Романа Билыка (лидера группы "Звери"), который в 2023 году лично приехал в зону СВО с концертом для российских бойцов.Однако и российские поклонники выразили сомнения в искренности певицы, припомнив ее прежние высказывания — что она ни за что не поедет в Донбасс, выпустила антивоенную песню и извинялась перед украинцами за коллег. Сама Арбенина хранила молчание, не реагируя ни на одни, ни на другие комментарии.Насмешка над фанаткойНеуважение к собственным поклонникам Арбенина продемонстрировала и на концерте в феврале 2025 года. Певица публично высмеяла фанатку, которая пришла на выступление в белом объемном платье, напоминающем балетный костюм."Господи, какой лебедь!" — воскликнула Арбенина, увидев девушку. Весь зал, естественно, засмеялся."Если вы у нас сегодня собираетесь танцевать на сцене, то я прошу прощения. У нас все как бы не... сегодня не получится, честно. Надо было заранее как-то договориться. Вы вообще всех нас сегодня затмили", — продолжала насмехаться рок-звезда.Все это время девушка, ставшая объектом насмешек любимой певицы и всего зала, просто стояла у сцены с подарком в руках. Арбенина не стеснялась шутить над внешним видом поклонницы целых две минуты.Тайные дома и срочная распродажаПока Арбенина рассуждала о трагедии России и заявляла о любви к родине, выяснилось, что она владеет недвижимостью в США. Как писало издание “Страсти”, согласно реестрам штата Джорджия, в 2022 году певица приобрела там два дома.Один из них — двухэтажный особняк в Тайби-Айленд на побережье Атлантического океана — обошелся ей в 850 тысяч долларов (почти 75 млн рублей). Информация о том, где и за сколько была куплена вторая недвижимость, осталась неизвестной.По данным СМИ на 2024 год, Арбенина срочно выставила американскую недвижимость на продажу. Покупателями выступили компании Moby 014 Realty LLC и Twin 029 Realty LLC, владельцем которых числится некий Александр Тарелкин.Помимо заморских владений, у Арбениной есть роскошный загородный дом в России недалеко от Пятницкого шоссе. Известно, что он был приобретен в ипотеку и отличается необычным дизайном: балконом на втором этаже и неравномерно скошенной крышей. Внутри оформлением занимался профессиональный дизайнер, сделавший ставку на минимализм.Почему Арбенина решила избавиться именно от американской недвижимости, и какие планы строит на будущее — остается только догадываться. Возможно, рок-звезда действительно сделала свой окончательный выбор в пользу России. А может, это просто очередной поворот в ее изменчивой позиции? Время покажет.

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россия, донбасс, киев, диана арбенина, светлана сурганова, ночные снайперы, санкт-петербургский государственный университет, роман билык