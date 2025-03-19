https://ria.ru/20250319/aravija-2006075373.html

На переговоры в Саудовскую Аравию поедут высокопоставленные чиновники США

На переговоры в Саудовскую Аравию поедут высокопоставленные чиновники США - РИА Новости, 19.03.2025

На переговоры в Саудовскую Аравию поедут высокопоставленные чиновники США

Высокопоставленные чиновники администрации США поедут в Саудовскую Аравию, будет ли это совместная встреча представителей США, РФ, Украины, пока не определено,... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T21:47:00+03:00

2025-03-19T21:47:00+03:00

2025-03-19T21:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники администрации США поедут в Саудовскую Аравию, будет ли это совместная встреча представителей США, РФ, Украины, пока не определено, сообщила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. "Это будет высокопоставленный персонал, не руководство, а старший персонал для рамочной, технической работы", - сказала Брюс на брифинге. По ее словам, поездка состоится "в предстоящие дни", что свидетельствуют о готовности США прорабатывать детали "быстро". Брюс не ответила, в каком формате будет происходить работа в Саудовской Аравии и каким будет участие представителей РФ и Украины. "Это сейчас обсуждают и устанавливают. Пока не могу говорить о деталях", - сказала она. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в среду сообщил, что 19-20 марта состоятся дополнительные согласования точных дат следующих контактов России и США, а также составов делегаций двух стран на предстоящих переговорах по Украине в Саудовской Аравии Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио возглавят американскую делегацию на этих переговорах.

https://ria.ru/20250316/rubio-2005270473.html

https://ria.ru/20250319/ukraina-2006066505.html

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в мире, сша, россия, саудовская аравия, дмитрий песков, дональд трамп, стив уиткофф