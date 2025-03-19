Андреасян заявил, что не получает денег от государства для своих проектов
Андреасян заявил, что не получает господдержку своих фильмов восемь лет
Режиссер Сарик Андреасян. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян заявил, что не получает денег от государства для своих кинопроектов около восьми лет.
"В Минкультуры заявили, что Сарик Андреасян снимает без господдержки с 2019 года. А если предельно точно, то денег мы не получаем от государства около восьми лет! Мне было отказано в поддержке абсолютно всех проектов", - написал режиссер в своем Telegram-канале.
Андреасян также указал проекты, в поддержке которых ему было отказано. Среди них "Домовенок Кузя", "Денискины рассказы", "Манюня", "Война и музыка", "На солнце, вдоль рядов кукурузы" и "Костомаров".
Раннее депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил обращение министру культуры России Ольге Любимой с предложением пересмотреть целесообразность финансирования проектов режиссера Сарика Андреасяна, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В документе сообщается, что, по имеющимся данным, за последние десять лет на проекты Андреасяна из бюджета было выделено 590 миллионов рублей, из них 415 миллионов - в виде безвозмездных субсидий и 175 миллионов - в качестве возвратных средств Фонду кино, однако результаты проката его фильмов свидетельствуют о низкой востребованности данных работ среди зрителей.
В обращении Гусев отметил, что особую обеспокоенность вызывает поведение режиссера, так как недавно в московском киноколледже Андреасян, выступая перед студентами, допустил некорректные высказывания в адрес режиссера Андрея Тарковского, чье творчество является достоянием российской и мировой культуры. По словам депутата Госдумы, во время разговора с будущими кинематографистами Андреасян использовал нецензурную лексику, и подобное поведение не соответствуют статусу деятеля, получающего государственную поддержку.
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