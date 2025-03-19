https://ria.ru/20250319/andreasjan-2005982329.html

Андреасян заявил, что не получает денег от государства для своих проектов

Андреасян заявил, что не получает денег от государства для своих проектов - РИА Новости, 19.03.2025

Андреасян заявил, что не получает денег от государства для своих проектов

Режиссер Сарик Андреасян заявил, что не получает денег от государства для своих кинопроектов около восьми лет. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:45:00+03:00

2025-03-19T14:45:00+03:00

2025-03-19T14:45:00+03:00

культура

сарик андреасян

андрей тарковский

фонд кино

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156290/16/1562901680_0:265:2823:1853_1920x0_80_0_0_7f83bf640126ebce9cbd8b3c4ccf5144.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян заявил, что не получает денег от государства для своих кинопроектов около восьми лет. "В Минкультуры заявили, что Сарик Андреасян снимает без господдержки с 2019 года. А если предельно точно, то денег мы не получаем от государства около восьми лет! Мне было отказано в поддержке абсолютно всех проектов", - написал режиссер в своем Telegram-канале. Андреасян также указал проекты, в поддержке которых ему было отказано. Среди них "Домовенок Кузя", "Денискины рассказы", "Манюня", "Война и музыка", "На солнце, вдоль рядов кукурузы" и "Костомаров". Раннее депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил обращение министру культуры России Ольге Любимой с предложением пересмотреть целесообразность финансирования проектов режиссера Сарика Андреасяна, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В документе сообщается, что, по имеющимся данным, за последние десять лет на проекты Андреасяна из бюджета было выделено 590 миллионов рублей, из них 415 миллионов - в виде безвозмездных субсидий и 175 миллионов - в качестве возвратных средств Фонду кино, однако результаты проката его фильмов свидетельствуют о низкой востребованности данных работ среди зрителей. В обращении Гусев отметил, что особую обеспокоенность вызывает поведение режиссера, так как недавно в московском киноколледже Андреасян, выступая перед студентами, допустил некорректные высказывания в адрес режиссера Андрея Тарковского, чье творчество является достоянием российской и мировой культуры. По словам депутата Госдумы, во время разговора с будущими кинематографистами Андреасян использовал нецензурную лексику, и подобное поведение не соответствуют статусу деятеля, получающего государственную поддержку.

https://ria.ru/20241212/andreasyan-1988884488.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сарик андреасян, андрей тарковский, фонд кино, госдума рф