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Андреасян заявил, что не получает денег от государства для своих проектов - РИА Новости, 19.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:45 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/andreasjan-2005982329.html
Андреасян заявил, что не получает денег от государства для своих проектов
Андреасян заявил, что не получает денег от государства для своих проектов - РИА Новости, 19.03.2025
Андреасян заявил, что не получает денег от государства для своих проектов
Режиссер Сарик Андреасян заявил, что не получает денег от государства для своих кинопроектов около восьми лет. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:45:00+03:00
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культура
сарик андреасян
андрей тарковский
фонд кино
госдума рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян заявил, что не получает денег от государства для своих кинопроектов около восьми лет. "В Минкультуры заявили, что Сарик Андреасян снимает без господдержки с 2019 года. А если предельно точно, то денег мы не получаем от государства около восьми лет! Мне было отказано в поддержке абсолютно всех проектов", - написал режиссер в своем Telegram-канале. Андреасян также указал проекты, в поддержке которых ему было отказано. Среди них "Домовенок Кузя", "Денискины рассказы", "Манюня", "Война и музыка", "На солнце, вдоль рядов кукурузы" и "Костомаров". Раннее депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил обращение министру культуры России Ольге Любимой с предложением пересмотреть целесообразность финансирования проектов режиссера Сарика Андреасяна, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В документе сообщается, что, по имеющимся данным, за последние десять лет на проекты Андреасяна из бюджета было выделено 590 миллионов рублей, из них 415 миллионов - в виде безвозмездных субсидий и 175 миллионов - в качестве возвратных средств Фонду кино, однако результаты проката его фильмов свидетельствуют о низкой востребованности данных работ среди зрителей. В обращении Гусев отметил, что особую обеспокоенность вызывает поведение режиссера, так как недавно в московском киноколледже Андреасян, выступая перед студентами, допустил некорректные высказывания в адрес режиссера Андрея Тарковского, чье творчество является достоянием российской и мировой культуры. По словам депутата Госдумы, во время разговора с будущими кинематографистами Андреасян использовал нецензурную лексику, и подобное поведение не соответствуют статусу деятеля, получающего государственную поддержку.
https://ria.ru/20241212/andreasyan-1988884488.html
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сарик андреасян, андрей тарковский, фонд кино, госдума рф
Культура, Сарик Андреасян, Андрей Тарковский, Фонд кино, Госдума РФ
Андреасян заявил, что не получает денег от государства для своих проектов

Андреасян заявил, что не получает господдержку своих фильмов восемь лет

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкРежиссер Сарик Андреасян
Режиссер Сарик Андреасян - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Режиссер Сарик Андреасян. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян заявил, что не получает денег от государства для своих кинопроектов около восьми лет.
"В Минкультуры заявили, что Сарик Андреасян снимает без господдержки с 2019 года. А если предельно точно, то денег мы не получаем от государства около восьми лет! Мне было отказано в поддержке абсолютно всех проектов", - написал режиссер в своем Telegram-канале.
Андреасян также указал проекты, в поддержке которых ему было отказано. Среди них "Домовенок Кузя", "Денискины рассказы", "Манюня", "Война и музыка", "На солнце, вдоль рядов кукурузы" и "Костомаров".
Раннее депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил обращение министру культуры России Ольге Любимой с предложением пересмотреть целесообразность финансирования проектов режиссера Сарика Андреасяна, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В документе сообщается, что, по имеющимся данным, за последние десять лет на проекты Андреасяна из бюджета было выделено 590 миллионов рублей, из них 415 миллионов - в виде безвозмездных субсидий и 175 миллионов - в качестве возвратных средств Фонду кино, однако результаты проката его фильмов свидетельствуют о низкой востребованности данных работ среди зрителей.
В обращении Гусев отметил, что особую обеспокоенность вызывает поведение режиссера, так как недавно в московском киноколледже Андреасян, выступая перед студентами, допустил некорректные высказывания в адрес режиссера Андрея Тарковского, чье творчество является достоянием российской и мировой культуры. По словам депутата Госдумы, во время разговора с будущими кинематографистами Андреасян использовал нецензурную лексику, и подобное поведение не соответствуют статусу деятеля, получающего государственную поддержку.
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