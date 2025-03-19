Кандидат в президенты Польши устроил акцию протеста на ЛГБТ*-выставке
TVP: кандидат в президенты Польши Браун устроил акцию протеста на ЛГБТ-выставке
© Фото : Marta Czech/XКандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун во время акции на выставке ЛГБТ* в городе Ополе
© Фото : Marta Czech/X
Кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун во время акции на выставке ЛГБТ* в городе Ополе
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун устроил акцию протеста на выставке ЛГБТ* в городе Ополе, сообщило TVP Info.
"Во вторник Браун пришел на рыночную площадь города Ополе, у него с собой была черная краска, которой он нарисовал надпись: "Остановите пропаганду извращений" на выставленных там щитах, которые были частью выставки, документирующей деятельность опольского ЛГБТ+*-сообщества", — говорится в публикации.
Издание отметило, что присутствующие на месте сотрудники полиции проинформировали депутата о возможных правовых последствиях его действий.
Экспозиция была частью акции, посвященной истории проведения так называемых маршей гордости, организованных в Ополе.
Ранее Браун объявил о своем исключении из пленарных заседаний Европарламента на полгода. Кроме того, на парламентария наложили штраф за нарушение минуты молчания в память о жертвах холокоста.
В январе Браун объявил о намерении баллотироваться на пост президента Польши.
* Признано экстремистским и запрещено в России.
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