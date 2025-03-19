https://ria.ru/20250319/aktsiya-2005873711.html

Кандидат в президенты Польши устроил акцию протеста на ЛГБТ*-выставке

Кандидат в президенты Польши устроил акцию протеста на ЛГБТ*-выставке - РИА Новости, 19.03.2025

Кандидат в президенты Польши устроил акцию протеста на ЛГБТ*-выставке

Кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун устроил акцию протеста на выставке ЛГБТ* в городе Ополе, сообщило TVP Info. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T06:39:00+03:00

2025-03-19T06:39:00+03:00

2025-03-19T11:31:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун устроил акцию протеста на выставке ЛГБТ* в городе Ополе, сообщило TVP Info."Во вторник Браун пришел на рыночную площадь города Ополе, у него с собой была черная краска, которой он нарисовал надпись: "Остановите пропаганду извращений" на выставленных там щитах, которые были частью выставки, документирующей деятельность опольского ЛГБТ+*-сообщества", — говорится в публикации.Издание отметило, что присутствующие на месте сотрудники полиции проинформировали депутата о возможных правовых последствиях его действий.Экспозиция была частью акции, посвященной истории проведения так называемых маршей гордости, организованных в Ополе.Ранее Браун объявил о своем исключении из пленарных заседаний Европарламента на полгода. Кроме того, на парламентария наложили штраф за нарушение минуты молчания в память о жертвах холокоста.В январе Браун объявил о намерении баллотироваться на пост президента Польши.* Признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250316/duda-2005267963.html

https://ria.ru/20250317/slovakija-2005503761.html

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в мире, польша, россия, европарламент, гжегож браун