Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в президенты Польши устроил акцию протеста на ЛГБТ*-выставке - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:39 19.03.2025 (обновлено: 11:31 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/aktsiya-2005873711.html
Кандидат в президенты Польши устроил акцию протеста на ЛГБТ*-выставке
Кандидат в президенты Польши устроил акцию протеста на ЛГБТ*-выставке - РИА Новости, 19.03.2025
Кандидат в президенты Польши устроил акцию протеста на ЛГБТ*-выставке
Кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун устроил акцию протеста на выставке ЛГБТ* в городе Ополе, сообщило TVP Info. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T06:39:00+03:00
2025-03-19T11:31:00+03:00
в мире
польша
россия
европарламент
гжегож браун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005915853_0:289:726:697_1920x0_80_0_0_946d8be92116915aa4e948ba93339aae.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун устроил акцию протеста на выставке ЛГБТ* в городе Ополе, сообщило TVP Info."Во вторник Браун пришел на рыночную площадь города Ополе, у него с собой была черная краска, которой он нарисовал надпись: "Остановите пропаганду извращений" на выставленных там щитах, которые были частью выставки, документирующей деятельность опольского ЛГБТ+*-сообщества", — говорится в публикации.Издание отметило, что присутствующие на месте сотрудники полиции проинформировали депутата о возможных правовых последствиях его действий.Экспозиция была частью акции, посвященной истории проведения так называемых маршей гордости, организованных в Ополе.Ранее Браун объявил о своем исключении из пленарных заседаний Европарламента на полгода. Кроме того, на парламентария наложили штраф за нарушение минуты молчания в память о жертвах холокоста.В январе Браун объявил о намерении баллотироваться на пост президента Польши.* Признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250316/duda-2005267963.html
https://ria.ru/20250317/slovakija-2005503761.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005915853_0:221:726:766_1920x0_80_0_0_ff230c4b0448056ea8ea9c46f2e22dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, европарламент, гжегож браун
В мире, Польша, Россия, Европарламент, Гжегож Браун
Кандидат в президенты Польши устроил акцию протеста на ЛГБТ*-выставке

TVP: кандидат в президенты Польши Браун устроил акцию протеста на ЛГБТ-выставке

© Фото : Marta Czech/XКандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун во время акции на выставке ЛГБТ* в городе Ополе
Кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун во время акции на выставке ЛГБТ* в городе Ополе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Marta Czech/X
Кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун во время акции на выставке ЛГБТ* в городе Ополе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун устроил акцию протеста на выставке ЛГБТ* в городе Ополе, сообщило TVP Info.
"Во вторник Браун пришел на рыночную площадь города Ополе, у него с собой была черная краска, которой он нарисовал надпись: "Остановите пропаганду извращений" на выставленных там щитах, которые были частью выставки, документирующей деятельность опольского ЛГБТ+*-сообщества", — говорится в публикации.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Дуда просто хочет покрасоваться перед выборами в Польше, считает эксперт
16 марта, 03:09
Издание отметило, что присутствующие на месте сотрудники полиции проинформировали депутата о возможных правовых последствиях его действий.
Экспозиция была частью акции, посвященной истории проведения так называемых маршей гордости, организованных в Ополе.
Ранее Браун объявил о своем исключении из пленарных заседаний Европарламента на полгода. Кроме того, на парламентария наложили штраф за нарушение минуты молчания в память о жертвах холокоста.
В январе Браун объявил о намерении баллотироваться на пост президента Польши.
* Признано экстремистским и запрещено в России.
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Словакии закрыли грант для помощи ЛГБТ*-движению
17 марта, 14:53
 
В миреПольшаРоссияЕвропарламентГжегож Браун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала