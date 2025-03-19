https://ria.ru/20250319/aeroport-2005874194.html

В аэропорте Нижнего Новгороде сняли ограничения

В аэропорте Нижнего Новгороде сняли ограничения - РИА Новости, 19.03.2025

В аэропорте Нижнего Новгороде сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода сняты в 6.05 мск, сообщается в Telegram-канале официального представителя... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T06:53:00+03:00

2025-03-19T06:53:00+03:00

2025-03-19T06:58:00+03:00

нижний новгород

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода сняты в 6.05 мск, сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации. "В аэропорту Нижний Новгород (Стригино) в 06.05 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, совершавший рейс в нижегородский аэропорт", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250315/rosaviatsiya-2005149253.html

нижний новгород

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), атака беспилотников на москву и подмосковье