https://ria.ru/20250319/aeroport-2005874194.html
В аэропорте Нижнего Новгороде сняли ограничения
В аэропорте Нижнего Новгороде сняли ограничения - РИА Новости, 19.03.2025
В аэропорте Нижнего Новгороде сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода сняты в 6.05 мск, сообщается в Telegram-канале официального представителя... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T06:53:00+03:00
2025-03-19T06:53:00+03:00
2025-03-19T06:58:00+03:00
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода сняты в 6.05 мск, сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации. "В аэропорту Нижний Новгород (Стригино) в 06.05 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, совершавший рейс в нижегородский аэропорт", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250315/rosaviatsiya-2005149253.html
нижний новгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), атака беспилотников на москву и подмосковье
Нижний Новгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В аэропорте Нижнего Новгороде сняли ограничения
В Нижнем Новгороде сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов