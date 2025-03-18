https://ria.ru/20250318/zhivotnye-2005695661.html
Источник: обращение ГД о проблеме с животными рассмотрят согласно порядку
Источник: обращение ГД о проблеме с животными рассмотрят согласно порядку - РИА Новости, 18.03.2025
Источник: обращение ГД о проблеме с животными рассмотрят согласно порядку
Обращение Госдумы к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по проблеме бездомных животных будет рассмотрено в установленном порядке после поступления документа в РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:24:00+03:00
2025-03-18T13:24:00+03:00
2025-03-18T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Обращение Госдумы к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по проблеме бездомных животных будет рассмотрено в установленном порядке после поступления документа в правительство, сообщил РИА Новости источник в кабмине. Комитет Госдумы по экологии внес на рассмотрение палаты парламента проект обращения ГД к Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и интересов граждан при обращении с животными, документ доступен в думской электронной базе. Госдума на пленарном заседании 18 марта рассмотрит постановление об обращении в правительство РФ по ситуации с бродячими собаками, сообщил ранее первый вице-спикер палаты Александр Жуков. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения. Ранее Володин отмечал, что "фактически каждый день появляются новости о пострадавших в результате нападения собак, в том числе немало смертельных случаев". "Обращение Государственной Думы по вопросу, касающемуся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными, будет рассмотрено в установленном порядке после поступления в правительство", - сообщил собеседник агентства. В проекте обращения ГД отмечается, что депутаты Госдумы считают не терпящим отлагательства решение проблем в области обращения с животными в целях обеспечения безопасности граждан.
https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html
https://ria.ru/20250317/volodin-2005582713.html
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общество, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, александр жуков, госдума рф, бездомные животные
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Александр Жуков, Госдума РФ, бездомные животные
Источник: обращение ГД о проблеме с животными рассмотрят согласно порядку
Обращение Госдумы о проблеме с животными рассмотрят в установленном порядке
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Обращение Госдумы к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по проблеме бездомных животных будет рассмотрено в установленном порядке после поступления документа в правительство, сообщил РИА Новости источник в кабмине.
Комитет Госдумы по экологии внес на рассмотрение палаты парламента проект обращения ГД к Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и интересов граждан при обращении с животными, документ доступен в думской электронной базе.
Госдума на пленарном заседании 18 марта рассмотрит постановление об обращении в правительство РФ по ситуации с бродячими собаками, сообщил ранее первый вице-спикер палаты Александр Жуков. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения. Ранее Володин отмечал, что "фактически каждый день появляются новости о пострадавших в результате нападения собак, в том числе немало смертельных случаев".
"Обращение Государственной Думы по вопросу, касающемуся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными, будет рассмотрено в установленном порядке после поступления в правительство", - сообщил собеседник агентства.
В проекте обращения ГД отмечается, что депутаты Госдумы считают не терпящим отлагательства решение проблем в области обращения с животными в целях обеспечения безопасности граждан.