https://ria.ru/20250318/zemletryasenie-2005614356.html

У побережья Индонезии произошло землетрясение

У побережья Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 18.03.2025

У побережья Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T02:03:00+03:00

2025-03-18T02:03:00+03:00

2025-03-18T02:03:00+03:00

в мире

индонезия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в понедельник в 22.23 по времени UTC (в 1.36 вторника мск) в 102 километрах к юго-востоку от индонезийского города Пематангсиантар с населением более 209 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 158 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20250302/indonezija-2002627208.html

индонезия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)