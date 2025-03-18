https://ria.ru/20250318/zemletryasenie-2005614356.html
У побережья Индонезии произошло землетрясение
У побережья Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 18.03.2025
У побережья Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T02:03:00+03:00
2025-03-18T02:03:00+03:00
2025-03-18T02:03:00+03:00
в мире
индонезия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в понедельник в 22.23 по времени UTC (в 1.36 вторника мск) в 102 километрах к юго-востоку от индонезийского города Пематангсиантар с населением более 209 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 158 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20250302/indonezija-2002627208.html
индонезия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Индонезия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У побережья Индонезии произошло землетрясение
У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5