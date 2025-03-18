Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли пятеро детей
Пожар в Башкирии, где погибли дети, мог произойти из-за замыкания проводки
© Фото : МЧС России по Республике БашкортостанСмертельный пожар в двухэтажном многоквартирном доме в башкирском селе Вперед
Смертельный пожар в двухэтажном многоквартирном доме в башкирском селе Вперед
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УФА, 18 мар - РИА Новости. Замыкание электропроводки холодильника могло стать причиной возгорания в квартире в башкирском селе, где погибли пять маленьких детей и мужчина, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
В ночь на вторник в селе Вперед Давлекановского района при пожаре в квартире погибли 7-летняя девочка, 5-летние близнецы-девочки и трехлетние близнецы-мальчики. Также было найдено тело 33-летнего сожителя матери детей. Женщина в момент трагедии была на работе. Следователи возбудили уголовное дело.
"Пожар начался около холодильника. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки холодильного аппарат или розетки. Специалисты на месте выясняют", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура Башкирии сообщает об организации проверки. "Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал прокурор Давлекановского района Тимур Каюмов. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних и обеспечению требований пожарной безопасности", - говорится в релизе надзорного ведомства.