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Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли пятеро детей - РИА Новости, 18.03.2025
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09:42 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/zamykanie-2005639819.html
Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли пятеро детей
Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли пятеро детей - РИА Новости, 18.03.2025
Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли пятеро детей
Замыкание электропроводки холодильника могло стать причиной возгорания в квартире в башкирском селе, где погибли пять маленьких детей и мужчина, сообщили РИА... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T09:42:00+03:00
2025-03-18T09:42:00+03:00
происшествия
давлекановский район
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УФА, 18 мар - РИА Новости. Замыкание электропроводки холодильника могло стать причиной возгорания в квартире в башкирском селе, где погибли пять маленьких детей и мужчина, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. В ночь на вторник в селе Вперед Давлекановского района при пожаре в квартире погибли 7-летняя девочка, 5-летние близнецы-девочки и трехлетние близнецы-мальчики. Также было найдено тело 33-летнего сожителя матери детей. Женщина в момент трагедии была на работе. Следователи возбудили уголовное дело. "Пожар начался около холодильника. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки холодильного аппарат или розетки. Специалисты на месте выясняют", - сказал собеседник агентства. Прокуратура Башкирии сообщает об организации проверки. "Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал прокурор Давлекановского района Тимур Каюмов. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних и обеспечению требований пожарной безопасности", - говорится в релизе надзорного ведомства.
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давлекановский район
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РИА Новости
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происшествия, давлекановский район
Происшествия, Давлекановский район
Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли пятеро детей

Пожар в Башкирии, где погибли дети, мог произойти из-за замыкания проводки

© Фото : МЧС России по Республике БашкортостанСмертельный пожар в двухэтажном многоквартирном доме в башкирском селе Вперед
Смертельный пожар в двухэтажном многоквартирном доме в башкирском селе Вперед - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : МЧС России по Республике Башкортостан
Смертельный пожар в двухэтажном многоквартирном доме в башкирском селе Вперед
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УФА, 18 мар - РИА Новости. Замыкание электропроводки холодильника могло стать причиной возгорания в квартире в башкирском селе, где погибли пять маленьких детей и мужчина, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
В ночь на вторник в селе Вперед Давлекановского района при пожаре в квартире погибли 7-летняя девочка, 5-летние близнецы-девочки и трехлетние близнецы-мальчики. Также было найдено тело 33-летнего сожителя матери детей. Женщина в момент трагедии была на работе. Следователи возбудили уголовное дело.
"Пожар начался около холодильника. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки холодильного аппарат или розетки. Специалисты на месте выясняют", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура Башкирии сообщает об организации проверки. "Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал прокурор Давлекановского района Тимур Каюмов. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних и обеспечению требований пожарной безопасности", - говорится в релизе надзорного ведомства.
Смертельный пожар в двухэтажном многоквартирном доме в башкирском селе Вперед - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Башкирии психологи помогают матери пятерых детей, погибших при пожаре
Вчера, 08:43
 
ПроисшествияДавлекановский район
 
 
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