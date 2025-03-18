https://ria.ru/20250318/zamykanie-2005639819.html

Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли пятеро детей

Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли пятеро детей - РИА Новости, 18.03.2025

Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли пятеро детей

Замыкание электропроводки холодильника могло стать причиной возгорания в квартире в башкирском селе, где погибли пять маленьких детей и мужчина, сообщили РИА... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T09:42:00+03:00

2025-03-18T09:42:00+03:00

2025-03-18T09:42:00+03:00

происшествия

давлекановский район

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УФА, 18 мар - РИА Новости. Замыкание электропроводки холодильника могло стать причиной возгорания в квартире в башкирском селе, где погибли пять маленьких детей и мужчина, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. В ночь на вторник в селе Вперед Давлекановского района при пожаре в квартире погибли 7-летняя девочка, 5-летние близнецы-девочки и трехлетние близнецы-мальчики. Также было найдено тело 33-летнего сожителя матери детей. Женщина в момент трагедии была на работе. Следователи возбудили уголовное дело. "Пожар начался около холодильника. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки холодильного аппарат или розетки. Специалисты на месте выясняют", - сказал собеседник агентства. Прокуратура Башкирии сообщает об организации проверки. "Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал прокурор Давлекановского района Тимур Каюмов. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних и обеспечению требований пожарной безопасности", - говорится в релизе надзорного ведомства.

https://ria.ru/20250318/bashkirija-2005633381.html

давлекановский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, давлекановский район