https://ria.ru/20250318/zaes-2005712474.html
На Украине прикидываются дурачками, говоря о ЗАЭС, заявили в Госдуме
На Украине прикидываются дурачками, говоря о ЗАЭС, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.03.2025
На Украине прикидываются дурачками, говоря о ЗАЭС, заявили в Госдуме
Рассчитывая на возвращение Запорожской АЭС под свой контроль, на Украине прикидываются "дурачками", считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:29:00+03:00
2025-03-18T14:29:00+03:00
2025-03-18T16:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
днепр (город)
запорожская область
дмитрий белик
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846078109_0:35:3246:1861_1920x0_80_0_0_5e7f55c7740d3a2e6f5c4d0553f258c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Рассчитывая на возвращение Запорожской АЭС под свой контроль, на Украине прикидываются "дурачками", считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее глава подкомитета Верховной рады по энергетической безопасности Виктория Гриб заявила, что Украина хочет вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Ее слова приводит New York Times. "Украинская сторона прикидывается дурачками в вопросе Запорожской АЭС. Такое впечатление, что они лишь сейчас узнали о ее российском статусе", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, на Украине со временем осознают, что Запорожская АЭС - "чужая". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250318/zaes-2005701667.html
россия
днепр (город)
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846078109_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_85d8ce86da2c8c96d8442afb32061f0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, днепр (город), запорожская область, дмитрий белик, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепр (город), Запорожская область, Дмитрий Белик, Запорожская АЭС
На Украине прикидываются дурачками, говоря о ЗАЭС, заявили в Госдуме
Депутат ГД Белик: на Украине прикидываются дурачками в вопросе Запорожской АЭС