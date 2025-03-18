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На Украине прикидываются дурачками, говоря о ЗАЭС, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 18.03.2025 (обновлено: 16:34 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/zaes-2005712474.html
На Украине прикидываются дурачками, говоря о ЗАЭС, заявили в Госдуме
На Украине прикидываются дурачками, говоря о ЗАЭС, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.03.2025
На Украине прикидываются дурачками, говоря о ЗАЭС, заявили в Госдуме
Рассчитывая на возвращение Запорожской АЭС под свой контроль, на Украине прикидываются "дурачками", считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:29:00+03:00
2025-03-18T16:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
днепр (город)
запорожская область
дмитрий белик
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Рассчитывая на возвращение Запорожской АЭС под свой контроль, на Украине прикидываются "дурачками", считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее глава подкомитета Верховной рады по энергетической безопасности Виктория Гриб заявила, что Украина хочет вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Ее слова приводит New York Times. "Украинская сторона прикидывается дурачками в вопросе Запорожской АЭС. Такое впечатление, что они лишь сейчас узнали о ее российском статусе", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, на Украине со временем осознают, что Запорожская АЭС - "чужая". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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в мире, россия, днепр (город), запорожская область, дмитрий белик, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепр (город), Запорожская область, Дмитрий Белик, Запорожская АЭС
На Украине прикидываются дурачками, говоря о ЗАЭС, заявили в Госдуме

Депутат ГД Белик: на Украине прикидываются дурачками в вопросе Запорожской АЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Рассчитывая на возвращение Запорожской АЭС под свой контроль, на Украине прикидываются "дурачками", считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее глава подкомитета Верховной рады по энергетической безопасности Виктория Гриб заявила, что Украина хочет вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Ее слова приводит New York Times.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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"Украинская сторона прикидывается дурачками в вопросе Запорожской АЭС. Такое впечатление, что они лишь сейчас узнали о ее российском статусе", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, на Украине со временем осознают, что Запорожская АЭС - "чужая".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДнепр (город)Запорожская областьДмитрий БеликЗапорожская АЭС
 
 
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