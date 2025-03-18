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Лихачев высказался о совместном с Киевом управлении ЗАЭС

Лихачев высказался о совместном с Киевом управлении ЗАЭС - РИА Новости, 18.03.2025

Лихачев высказался о совместном с Киевом управлении ЗАЭС

Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что не видит смысла в совместном управлении Запорожской АЭС "Росатомом" и украинским "Энергоатомом". РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T13:45:00+03:00

2025-03-18T13:45:00+03:00

2025-03-18T13:53:00+03:00

киев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

энергоатом

алексей лихачев

новости - ядерные технологии

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что не видит смысла в совместном управлении Запорожской АЭС "Росатомом" и украинским "Энергоатомом"."Я в этом не вижу никакого смысла", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос, рассматривается ли в какой-то момент совместное управление ЗАЭС "Росатомом" и "Энергоатомом".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

киев

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", энергоатом, алексей лихачев, новости - ядерные технологии