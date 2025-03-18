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Лихачев высказался о совместном с Киевом управлении ЗАЭС
Лихачев высказался о совместном с Киевом управлении ЗАЭС - РИА Новости, 18.03.2025
Лихачев высказался о совместном с Киевом управлении ЗАЭС
Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что не видит смысла в совместном управлении Запорожской АЭС "Росатомом" и украинским "Энергоатомом". РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:45:00+03:00
2025-03-18T13:45:00+03:00
2025-03-18T13:53:00+03:00
киев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
энергоатом
алексей лихачев
новости - ядерные технологии
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что не видит смысла в совместном управлении Запорожской АЭС "Росатомом" и украинским "Энергоатомом"."Я в этом не вижу никакого смысла", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос, рассматривается ли в какой-то момент совместное управление ЗАЭС "Росатомом" и "Энергоатомом".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", энергоатом, алексей лихачев, новости - ядерные технологии
Киев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Энергоатом, Алексей Лихачев, Новости - Ядерные технологии
Лихачев высказался о совместном с Киевом управлении ЗАЭС
Лихачев не увидел смысла в совместном управлении ЗАЭС Росатомом и Энергоатомом