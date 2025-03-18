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Лихачев высказался о совместном с Киевом управлении ЗАЭС - РИА Новости, 18.03.2025
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13:45 18.03.2025 (обновлено: 13:53 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/zaes-2005701667.html
Лихачев высказался о совместном с Киевом управлении ЗАЭС
Лихачев высказался о совместном с Киевом управлении ЗАЭС - РИА Новости, 18.03.2025
Лихачев высказался о совместном с Киевом управлении ЗАЭС
Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что не видит смысла в совместном управлении Запорожской АЭС "Росатомом" и украинским "Энергоатомом". РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:45:00+03:00
2025-03-18T13:53:00+03:00
киев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
энергоатом
алексей лихачев
новости - ядерные технологии
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что не видит смысла в совместном управлении Запорожской АЭС "Росатомом" и украинским "Энергоатомом"."Я в этом не вижу никакого смысла", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос, рассматривается ли в какой-то момент совместное управление ЗАЭС "Росатомом" и "Энергоатомом".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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киев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", энергоатом, алексей лихачев, новости - ядерные технологии
Киев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Энергоатом, Алексей Лихачев, Новости - Ядерные технологии
Лихачев высказался о совместном с Киевом управлении ЗАЭС

Лихачев не увидел смысла в совместном управлении ЗАЭС Росатомом и Энергоатомом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что не видит смысла в совместном управлении Запорожской АЭС "Росатомом" и украинским "Энергоатомом".
«
"Я в этом не вижу никакого смысла", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос, рассматривается ли в какой-то момент совместное управление ЗАЭС "Росатомом" и "Энергоатомом".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
КиевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЭнергоатомАлексей ЛихачевНовости - Ядерные технологии
 
 
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