https://ria.ru/20250318/wp-2005819795.html
WP: США уже не финансируют группу, отслеживающую "вывоз детей с Украины"
WP: США уже не финансируют группу, отслеживающую "вывоз детей с Украины" - РИА Новости, 18.03.2025
WP: США уже не финансируют группу, отслеживающую "вывоз детей с Украины"
Администрация США прекратила финансирование группы, отслеживавшей в в том числе информацию о якобы "вывозе детей с Украины", сообщает американская газета... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:12:00+03:00
2025-03-18T20:12:00+03:00
2025-03-18T20:28:00+03:00
в мире
сша
международный уголовный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798736645_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_11f989cbc789d4eee23dd46680ff8769.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Администрация США прекратила финансирование группы, отслеживавшей в в том числе информацию о якобы "вывозе детей с Украины", сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на внутреннюю директиву."В прошлом месяце (феврале) исследователям и экспертам, участвующим в инициативе, возглавляемой Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета, сообщили, что госдепартамент расторг их контракт", - сообщает издание.По словам американских чиновников, расформирование группы сделает невозможным передачу информации прокурорам Международного уголовного суда (МУС).В публикации также говорится о вероятном уничтожении базы данных (включая спутниковые снимки и биометрические данные), которая могла быть удалена в процессе выполнения требования администрации о прекращении деятельности группы.
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798736645_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_1efecee07513bc71cf53f5378ac699b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, международный уголовный суд
В мире, США, Международный уголовный суд
WP: США уже не финансируют группу, отслеживающую "вывоз детей с Украины"
WP: США уже не финансируют группу, отслеживающую якобы вывоз детей с Украины
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Администрация США прекратила финансирование группы, отслеживавшей в в том числе информацию о якобы "вывозе детей с Украины", сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на внутреннюю директиву.
"В прошлом месяце (феврале) исследователям и экспертам, участвующим в инициативе, возглавляемой Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета, сообщили, что госдепартамент расторг их контракт", - сообщает издание.
По словам американских чиновников, расформирование группы сделает невозможным передачу информации прокурорам Международного уголовного суда (МУС).
В публикации также говорится о вероятном уничтожении базы данных (включая спутниковые снимки и биометрические данные), которая могла быть удалена в процессе выполнения требования администрации о прекращении деятельности группы.