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WP: США уже не финансируют группу, отслеживающую "вывоз детей с Украины" - РИА Новости, 18.03.2025
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20:12 18.03.2025 (обновлено: 20:28 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/wp-2005819795.html
WP: США уже не финансируют группу, отслеживающую "вывоз детей с Украины"
WP: США уже не финансируют группу, отслеживающую "вывоз детей с Украины" - РИА Новости, 18.03.2025
WP: США уже не финансируют группу, отслеживающую "вывоз детей с Украины"
Администрация США прекратила финансирование группы, отслеживавшей в в том числе информацию о якобы "вывозе детей с Украины", сообщает американская газета... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:12:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Администрация США прекратила финансирование группы, отслеживавшей в в том числе информацию о якобы "вывозе детей с Украины", сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на внутреннюю директиву."В прошлом месяце (феврале) исследователям и экспертам, участвующим в инициативе, возглавляемой Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета, сообщили, что госдепартамент расторг их контракт", - сообщает издание.По словам американских чиновников, расформирование группы сделает невозможным передачу информации прокурорам Международного уголовного суда (МУС).В публикации также говорится о вероятном уничтожении базы данных (включая спутниковые снимки и биометрические данные), которая могла быть удалена в процессе выполнения требования администрации о прекращении деятельности группы.
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в мире, сша, международный уголовный суд
В мире, США, Международный уголовный суд
WP: США уже не финансируют группу, отслеживающую "вывоз детей с Украины"

WP: США уже не финансируют группу, отслеживающую якобы вывоз детей с Украины

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Администрация США прекратила финансирование группы, отслеживавшей в в том числе информацию о якобы "вывозе детей с Украины", сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на внутреннюю директиву.
"В прошлом месяце (феврале) исследователям и экспертам, участвующим в инициативе, возглавляемой Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета, сообщили, что госдепартамент расторг их контракт", - сообщает издание.
По словам американских чиновников, расформирование группы сделает невозможным передачу информации прокурорам Международного уголовного суда (МУС).
В публикации также говорится о вероятном уничтожении базы данных (включая спутниковые снимки и биометрические данные), которая могла быть удалена в процессе выполнения требования администрации о прекращении деятельности группы.
 
В миреСШАМеждународный уголовный суд
 
 
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