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WP: США уже не финансируют группу, отслеживающую "вывоз детей с Украины"

WP: США уже не финансируют группу, отслеживающую "вывоз детей с Украины" - РИА Новости, 18.03.2025

WP: США уже не финансируют группу, отслеживающую "вывоз детей с Украины"

Администрация США прекратила финансирование группы, отслеживавшей в в том числе информацию о якобы "вывозе детей с Украины", сообщает американская газета... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:12:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Администрация США прекратила финансирование группы, отслеживавшей в в том числе информацию о якобы "вывозе детей с Украины", сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на внутреннюю директиву."В прошлом месяце (феврале) исследователям и экспертам, участвующим в инициативе, возглавляемой Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета, сообщили, что госдепартамент расторг их контракт", - сообщает издание.По словам американских чиновников, расформирование группы сделает невозможным передачу информации прокурорам Международного уголовного суда (МУС).В публикации также говорится о вероятном уничтожении базы данных (включая спутниковые снимки и биометрические данные), которая могла быть удалена в процессе выполнения требования администрации о прекращении деятельности группы.

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в мире, сша, международный уголовный суд