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В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 18.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:17 18.03.2025 (обновлено: 22:24 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/vzryvy-2005839591.html
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 18.03.2025
В Киеве прогремели новые взрывы
Взрывы вновь прогремели во вторник вечером в Киеве, сообщило украинское издание "Общественное. Новости". РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T22:17:00+03:00
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в мире
киев
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели во вторник вечером в Киеве, сообщило украинское издание "Общественное. Новости".Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" уже сообщал о взрывах в украинской столице."В Киеве прогремели повторные взрывы, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, киев, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели новые взрывы

В Киеве прогремели новые взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели во вторник вечером в Киеве, сообщило украинское издание "Общественное. Новости".
Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" уже сообщал о взрывах в украинской столице.
Киеве прогремели повторные взрывы, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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