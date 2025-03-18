https://ria.ru/20250318/vystavka-2005829041.html

Захарова приняла участие в открытии выставки "Московский сокольничий"

Захарова приняла участие в открытии выставки "Московский сокольничий" - РИА Новости, 18.03.2025

Захарова приняла участие в открытии выставки "Московский сокольничий"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова приняла участие в открытии выставки "Московский сокольничий", которая пройдет с 19 марта по 10 апреля во... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:55:00+03:00

2025-03-18T20:55:00+03:00

2025-03-18T20:55:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова приняла участие в открытии выставки "Московский сокольничий", которая пройдет с 19 марта по 10 апреля во Всероссийском музее декоративного искусства, передает корреспондент РИА Новости. Выставка посвящена природе России и одному из увлечений – охоте. Захарова на церемонии открытия выставки рассказала о "соколиной дипломатии". "Сокол был не просто подарком материальным, он был связью, через которую устанавливались соответствующие контакты. Это был образ жизни определенного круга людей, который позволял проводить мероприятия. Всё это длилось веками. И если вы считаете, что это закончилось, то ничего подобного", - сказала официальный представитель МИД РФ. Она добавила, что ранее состоялся целый ряд встреч России со странами Персидского залива и Центральной Азии, которые были посвящены охране ловчих птиц. "Соколиная дипломатия перешла на совершенно другой уровень, приобрела совершенно другой масштаб… Выставка демонстрирует еще одну грань того, как исторически сходились искусство, культура, традиции и, в частности, дипломатия", - подчеркнула Захарова. По её словам, традиции, которые закладывались как потеха или забава, переросли в целую отрасль. В целом выставка расскажет о различных сюжетах охоты и предметах обихода охотников. "В десяти залах музея перед гостями предстанут около 500 предметов: охотничьи трофеи, вазы, ткани, книги, кинжалы, камин, панно, мозаики, лаки, скульптуры животных, гобелены, подносы, скульптурные композиции из дерева, бронзы, чугуна, меди, камня, глины, фарфора, фаянса, кости", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте музея. В числе экспонатов выставки - художественное украшение охотничьего оружия златоустовскими, тульскими и дагестанскими мастерами, изобразительное искусство, антиквариат, произведения мастеров и художников народных художественных промыслов. "Охота – это впечатляющее искусство, и одновременно тонкий ритуал глубинного уважения к природе и взаимодействия "по правилам" между людьми. Достаточно сказать, что люди с опытом охоты становились незаменимыми в специальных армейских частях во время Второй мировой войны. Именно этой "нематериальной" части охоты, отраженной в предметах декоративного искусства и художественных образах, ее вдохновению и магии посвящена наша выставка", - отмечают в музее.

https://ria.ru/20250305/vystavka-2003139118.html

https://ria.ru/20250228/zaharova-2002188828.html

https://ria.ru/20241206/ekaterinburg-1987807666.html

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россия, центральная азия, мария захарова, здоровье - общество, общество