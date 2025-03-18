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Вулин: ЕС сделает все, чтобы соглашение Путина и Трампа не состоялось - РИА Новости, 18.03.2025
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16:38 18.03.2025 (обновлено: 17:00 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/vulin-2005757865.html
Вулин: ЕС сделает все, чтобы соглашение Путина и Трампа не состоялось
Вулин: ЕС сделает все, чтобы соглашение Путина и Трампа не состоялось - РИА Новости, 18.03.2025
Вулин: ЕС сделает все, чтобы соглашение Путина и Трампа не состоялось
ЕС сделает все, чтобы соглашение президентов России и США не состоялось, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. РИА Новости, 18.03.2025
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брюссель
дональд трамп
александр вулин
евросоюз
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в мире
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БЕЛГРАД, 18 мар - РИА Новости. ЕС сделает все, чтобы соглашение президентов России и США не состоялось, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин."Мы привыкли к тому, что всегда есть конфликт между Востоком и Западом. Но сейчас конфликт между Западом и Западом. Евросоюз выступает за либеральные ценности, с которыми борется президент Трамп", - заявил Вулин РИА Новости.По его мнению, президент США Дональд Трамп хочет установить систему, в которой от имени Запада будут говорить США, а не Брюссель."Либеральные элиты сейчас находятся в Брюсселе. И их идеология, в которой нет Бога, нации, государства и семьи - в Брюсселе. Конечно, ЕС сделает все, чтобы не состоялось соглашения Путина и Трампа", - подчеркнул Вулин.
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сербия, брюссель, дональд трамп, александр вулин, евросоюз, сша, в мире
Сербия, Брюссель, Дональд Трамп, Александр Вулин, Евросоюз, США, В мире
Вулин: ЕС сделает все, чтобы соглашение Путина и Трампа не состоялось

Вулин: ЕС сделает все, чтобы будущее соглашение Путина и Трампа не состоялось

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 мар - РИА Новости. ЕС сделает все, чтобы соглашение президентов России и США не состоялось, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Мы привыкли к тому, что всегда есть конфликт между Востоком и Западом. Но сейчас конфликт между Западом и Западом. Евросоюз выступает за либеральные ценности, с которыми борется президент Трамп", - заявил Вулин РИА Новости.
По его мнению, президент США Дональд Трамп хочет установить систему, в которой от имени Запада будут говорить США, а не Брюссель.
"Либеральные элиты сейчас находятся в Брюсселе. И их идеология, в которой нет Бога, нации, государства и семьи - в Брюсселе. Конечно, ЕС сделает все, чтобы не состоялось соглашения Путина и Трампа", - подчеркнул Вулин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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СербияБрюссельДональд ТрампАлександр ВулинЕвросоюзСШАВ мире
 
 
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