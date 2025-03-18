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Вице-премьер Сербии высказался о новом разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
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14:52 18.03.2025 (обновлено: 15:01 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/vulin-2005719601.html
Вице-премьер Сербии высказался о новом разговоре Путина и Трампа
Вице-премьер Сербии высказался о новом разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
Вице-премьер Сербии высказался о новом разговоре Путина и Трампа
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может привести к позитивному результату, но не все будет решено во время одного телефонного РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:52:00+03:00
2025-03-18T15:01:00+03:00
сербия
в мире
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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БЕЛГРАД, 18 мар - РИА Новости. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может привести к позитивному результату, но не все будет решено во время одного телефонного разговора, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александар Вулин."Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп – серьезные государственные деятели, поэтому до этого разговора не могло дойти без подготовки. Так что я ожидаю, что будет некий позитивный исход, но не думаю, что все будет решено в одном телефонном разговоре", - сказал агентству Вулин.Он отметил, что речь может идти не только о конфликте на Украине, но и об отношениях России со всем западным миром."Результаты разговоров должны будут касаться не только конфликта на Украине, но и всего ряда вопросов, которые должны привести к тому, чтобы снова была установлена система безопасности, которая будет гарантировать сохранение мира во всем мире", - отметил Вулин.
https://ria.ru/20250318/peskov-2005693629.html
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005677732.html
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сербия, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Сербия, В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Вице-премьер Сербии высказался о новом разговоре Путина и Трампа

Вице-премьер Сербии Вулин: от беседы Путина и Трампа можно ждать хороший исход

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 мар - РИА Новости. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может привести к позитивному результату, но не все будет решено во время одного телефонного разговора, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александар Вулин.
"Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп – серьезные государственные деятели, поэтому до этого разговора не могло дойти без подготовки. Так что я ожидаю, что будет некий позитивный исход, но не думаю, что все будет решено в одном телефонном разговоре", - сказал агентству Вулин.
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Он отметил, что речь может идти не только о конфликте на Украине, но и об отношениях России со всем западным миром.
"Результаты разговоров должны будут касаться не только конфликта на Украине, но и всего ряда вопросов, которые должны привести к тому, чтобы снова была установлена система безопасности, которая будет гарантировать сохранение мира во всем мире", - отметил Вулин.
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