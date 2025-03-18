https://ria.ru/20250318/vuchich-2005846879.html

Вучич поздравил Трампа с "огромным шагом" в переговорах с Путиным

Вучич поздравил Трампа с "огромным шагом" в переговорах с Путиным - РИА Новости, 18.03.2025

Вучич поздравил Трампа с "огромным шагом" в переговорах с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич поздравил американского коллегу Дональда Трампа с "огромным шагом" в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T23:40:00+03:00

2025-03-18T23:40:00+03:00

2025-03-18T23:40:00+03:00

в мире

украина

россия

сербия

дональд трамп

александр вучич

владимир путин

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_6ee809ab736cd0a657954b7637ad047d.jpg

БЕЛГРАД, 18 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поздравил американского коллегу Дональда Трампа с "огромным шагом" в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию на Украине, но высказал мнение, что "до мира еще далеко". Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во вторник провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер, помимо прочего, положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным. "Это огромный шаг, и я поздравляю президента Трампа с этим", - заявил Вучич в эфире Pink TV. При этом он отметил, что не верит в то, что удастся быстро и легко достигнуть мира. "Думаю, что мы еще далеко от мира, но хорошо, что разговариваем об этом. Хорошо, что мы близко к прекращению ударов по энергетическим объектам одних и других. Это важно для жителей Украины и для населения и экономики РФ. Хорошо, что говорится и о свободном судоходстве в Черном море, это отразится на ценах нефти. В всяком случае, дело идет к умиротворению ситуации, это исключительная новость", - указал сербский президент.

https://ria.ru/20250318/vengriya-2005843368.html

украина

россия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сербия, дональд трамп, александр вучич, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)