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Вучич поздравил Трампа с "огромным шагом" в переговорах с Путиным
Вучич поздравил Трампа с "огромным шагом" в переговорах с Путиным - РИА Новости, 18.03.2025
Вучич поздравил Трампа с "огромным шагом" в переговорах с Путиным
Президент Сербии Александр Вучич поздравил американского коллегу Дональда Трампа с "огромным шагом" в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T23:40:00+03:00
2025-03-18T23:40:00+03:00
2025-03-18T23:40:00+03:00
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александр вучич
владимир путин
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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БЕЛГРАД, 18 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поздравил американского коллегу Дональда Трампа с "огромным шагом" в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию на Украине, но высказал мнение, что "до мира еще далеко". Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во вторник провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер, помимо прочего, положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным. "Это огромный шаг, и я поздравляю президента Трампа с этим", - заявил Вучич в эфире Pink TV. При этом он отметил, что не верит в то, что удастся быстро и легко достигнуть мира. "Думаю, что мы еще далеко от мира, но хорошо, что разговариваем об этом. Хорошо, что мы близко к прекращению ударов по энергетическим объектам одних и других. Это важно для жителей Украины и для населения и экономики РФ. Хорошо, что говорится и о свободном судоходстве в Черном море, это отразится на ценах нефти. В всяком случае, дело идет к умиротворению ситуации, это исключительная новость", - указал сербский президент.
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в мире, украина, россия, сербия, дональд трамп, александр вучич, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Украина, Россия, Сербия, Дональд Трамп, Александр Вучич, Владимир Путин, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Вучич поздравил Трампа с "огромным шагом" в переговорах с Путиным
Президент Сербии Вучич поздравил Трампа с огромным шагом в переговорах с Путиным