В ВСУ скрывают расстрелы мобилизованных бойцов от родственников
Командование 115-й бригады ВСУ скрывает расстрелы мобилизованных
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Командование 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ скрывает от родственников факт расстрела мобилизованного бойца и не дает возможности его похоронить, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.
"Одного из убитых за попытку оставления расположения части 115-й отдельной мехбригады ВСУ мобилизованных военных командование "прикопало" на территории базы, ничего не сообщило родственникам этого расстрелянного, а труп убитого до сих пор не дает вывезти и захоронить. Тело расстрелянного за попытку бегства украинского мобилизованного командиры используют для запугивания других новобранцев", - сказал представитель подполья.
По его словам, офицеры этой бригады без суда и следствия расстреливают мобилизованных за любую попытку оставления ими территории воинской части.
Где расквартирована 115-я отдельная механизированная бригада ВСУ, в подполье не уточнили.
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