https://ria.ru/20250318/vsu-2005794450.html

В ВСУ скрывают расстрелы мобилизованных бойцов от родственников

В ВСУ скрывают расстрелы мобилизованных бойцов от родственников - РИА Новости, 18.03.2025

В ВСУ скрывают расстрелы мобилизованных бойцов от родственников

Командование 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ скрывает от родственников факт расстрела мобилизованного бойца и не дает возможности его похоронить,... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T17:56:00+03:00

2025-03-18T17:56:00+03:00

2025-03-18T18:33:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Командование 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ скрывает от родственников факт расстрела мобилизованного бойца и не дает возможности его похоронить, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "Одного из убитых за попытку оставления расположения части 115-й отдельной мехбригады ВСУ мобилизованных военных командование "прикопало" на территории базы, ничего не сообщило родственникам этого расстрелянного, а труп убитого до сих пор не дает вывезти и захоронить. Тело расстрелянного за попытку бегства украинского мобилизованного командиры используют для запугивания других новобранцев", - сказал представитель подполья. По его словам, офицеры этой бригады без суда и следствия расстреливают мобилизованных за любую попытку оставления ими территории воинской части. Где расквартирована 115-я отдельная механизированная бригада ВСУ, в подполье не уточнили.

https://ria.ru/20241031/vsu-1981035039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, украина