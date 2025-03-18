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ВСУ расстреливают мобилизованных за попытку побега, заявили в подполье - РИА Новости, 18.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:18 18.03.2025 (обновлено: 14:46 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/vsu-2005694035.html
ВСУ расстреливают мобилизованных за попытку побега, заявили в подполье
ВСУ расстреливают мобилизованных за попытку побега, заявили в подполье - РИА Новости, 18.03.2025
ВСУ расстреливают мобилизованных за попытку побега, заявили в подполье
Офицеры 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ расстреливают украинских мобилизованных за попытку оставления территории воинской части, сообщили РИА... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:18:00+03:00
2025-03-18T14:46:00+03:00
в мире
вооруженные силы украины
спецоперация
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Офицеры 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ расстреливают украинских мобилизованных за попытку оставления территории воинской части, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "Офицеры 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ расстреливают без суда и следствия мобилизованных украинских бойцов за любую попытку оставления ими расположения части", - сказал РИА Новости представитель антифашистского сопротивления. По словам собеседника агентства, на территории одной из частей 115-й бригады ВСУ есть тело расстрелянного украинского военнослужащего.
https://ria.ru/20241031/vsu-1981035039.html
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в мире, вооруженные силы украины, спецоперация
В мире, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Специальная военная операция на Украине
ВСУ расстреливают мобилизованных за попытку побега, заявили в подполье

ВСУ расстреливают мобилизованных за попытку оставить воинскую часть

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Офицеры 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ расстреливают украинских мобилизованных за попытку оставления территории воинской части, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.
"Офицеры 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ расстреливают без суда и следствия мобилизованных украинских бойцов за любую попытку оставления ими расположения части", - сказал РИА Новости представитель антифашистского сопротивления.
По словам собеседника агентства, на территории одной из частей 115-й бригады ВСУ есть тело расстрелянного украинского военнослужащего.
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