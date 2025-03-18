https://ria.ru/20250318/vsu-2005694035.html
ВСУ расстреливают мобилизованных за попытку побега, заявили в подполье
ВСУ расстреливают мобилизованных за попытку побега, заявили в подполье - РИА Новости, 18.03.2025
ВСУ расстреливают мобилизованных за попытку побега, заявили в подполье
Офицеры 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ расстреливают украинских мобилизованных за попытку оставления территории воинской части, сообщили РИА... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:18:00+03:00
2025-03-18T13:18:00+03:00
2025-03-18T14:46:00+03:00
в мире
вооруженные силы украины
спецоперация
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Офицеры 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ расстреливают украинских мобилизованных за попытку оставления территории воинской части, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "Офицеры 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ расстреливают без суда и следствия мобилизованных украинских бойцов за любую попытку оставления ими расположения части", - сказал РИА Новости представитель антифашистского сопротивления. По словам собеседника агентства, на территории одной из частей 115-й бригады ВСУ есть тело расстрелянного украинского военнослужащего.
https://ria.ru/20241031/vsu-1981035039.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_232:91:2842:2048_1920x0_80_0_0_baeddf1a578d7959ad850177fe4718c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, спецоперация
В мире, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Специальная военная операция на Украине
ВСУ расстреливают мобилизованных за попытку побега, заявили в подполье
ВСУ расстреливают мобилизованных за попытку оставить воинскую часть