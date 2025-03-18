https://ria.ru/20250318/vsu--2005718109.html

ВСУ потеряли более 270 военных на Курском направлении за сутки

ВСУ потеряли более 270 военных на Курском направлении за сутки - РИА Новости, 18.03.2025

ВСУ потеряли более 270 военных на Курском направлении за сутки

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 270 украинских боевиков, два танка, боевую машину пехоты, два... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:47:00+03:00

2025-03-18T14:47:00+03:00

2025-03-18T14:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

курская область

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 270 украинских боевиков, два танка, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, шесть артиллерийских орудий, четыре миномета и станцию контрбатарейной борьбы, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов, один военнослужащий ВСУ сдался в плен, сообщило во вторник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, четыре миномета и станция контрбатарейной борьбы, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен ",- говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 68 400 военнослужащих, 398 танков, 320 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2201 боевую бронированную машину, 2466 автомобилей, 566 артиллерийских орудий, 52пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пятьмостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005621496.html

россия

курская область

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, сша