ВСУ потеряли более 270 военных на Курском направлении за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 270 военных на Курском направлении за сутки
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 270 украинских боевиков, два танка, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, шесть артиллерийских орудий, четыре миномета и станцию контрбатарейной борьбы, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов, один военнослужащий ВСУ сдался в плен, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, четыре миномета и станция контрбатарейной борьбы, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен ",- говорится в сообщении оборонного ведомства.
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Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 68 400 военнослужащих, 398 танков, 320 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2201 боевую бронированную машину, 2466 автомобилей, 566 артиллерийских орудий, 52пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пятьмостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается",- говорится в сообщении.