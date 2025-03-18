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ВСУ потеряли более 270 военных на Курском направлении за сутки - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 18.03.2025 (обновлено: 14:58 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/vsu--2005718109.html
ВСУ потеряли более 270 военных на Курском направлении за сутки
ВСУ потеряли более 270 военных на Курском направлении за сутки - РИА Новости, 18.03.2025
ВСУ потеряли более 270 военных на Курском направлении за сутки
Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 270 украинских боевиков, два танка, боевую машину пехоты, два... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:47:00+03:00
2025-03-18T14:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
сша
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 270 украинских боевиков, два танка, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, шесть артиллерийских орудий, четыре миномета и станцию контрбатарейной борьбы, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов, один военнослужащий ВСУ сдался в плен, сообщило во вторник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, четыре миномета и станция контрбатарейной борьбы, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен ",- говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 68 400 военнослужащих, 398 танков, 320 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2201 боевую бронированную машину, 2466 автомобилей, 566 артиллерийских орудий, 52пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пятьмостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250318/spetsoperatsiya-2005621496.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, США
ВСУ потеряли более 270 военных на Курском направлении за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 270 военных на Курском направлении за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 270 украинских боевиков, два танка, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, шесть артиллерийских орудий, четыре миномета и станцию контрбатарейной борьбы, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов, один военнослужащий ВСУ сдался в плен, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, четыре миномета и станция контрбатарейной борьбы, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен ",- говорится в сообщении оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 68 400 военнослужащих, 398 танков, 320 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2201 боевую бронированную машину, 2466 автомобилей, 566 артиллерийских орудий, 52пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пятьмостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается",- говорится в сообщении.
Вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Российские военные атаковали позиции ВСУ в Курской области
Вчера, 05:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Курская областьСША
 
 
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