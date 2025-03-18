https://ria.ru/20250318/volodin-2005640533.html

Володин поздравил жителей Крыма с Днем воссоединения с Россией

Володин поздравил жителей Крыма с Днем воссоединения с Россией - РИА Новости, 18.03.2025

Володин поздравил жителей Крыма с Днем воссоединения с Россией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей республики Крым и города Севастополя с Днем воссоединения с Россией, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T09:46:00+03:00

2025-03-18T09:46:00+03:00

2025-03-18T09:46:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей республики Крым и города Севастополя с Днем воссоединения с Россией, сообщается на сайте Госдумы. "Поздравляю всех жителей Республики и Севастополя с Днем воссоединения Крыма с Россией. Крымчане и севастопольцы на референдуме 2014 года приняли решение вернуться в родной дом, быть со своей исторической Родиной – Россией. Этот выбор объединил всех нас, сделал сильнее, определил наше общее будущее", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Думы. Председатель Госдумы отметил, что "Крымская весна" навсегда останется символом национального единения и восстановления справедливости. Он также пожелал крымчанам и жителям Севастополя крепкого здоровья, счастья, успехов и всего наилучшего. Восемнадцатого марта в республике Крым празднуется День воссоединения с Россией. Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах в Республике Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией. Также 18 марта в городе Севастополе празднуется День возвращения города в Россию. Эта памятная дата была установлена законом "О праздниках и памятных датах города Севастополя", принятым 6 марта 2015 года Законодательным собранием Севастополя, и является выходным днем.

https://ria.ru/20250318/matvienko-2005635904.html

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общество, россия, севастополь, вячеслав володин, госдума рф