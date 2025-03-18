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Володин поздравил жителей Крыма с Днем воссоединения с Россией - РИА Новости, 18.03.2025
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09:46 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/volodin-2005640533.html
Володин поздравил жителей Крыма с Днем воссоединения с Россией
Володин поздравил жителей Крыма с Днем воссоединения с Россией - РИА Новости, 18.03.2025
Володин поздравил жителей Крыма с Днем воссоединения с Россией
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей республики Крым и города Севастополя с Днем воссоединения с Россией, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T09:46:00+03:00
2025-03-18T09:46:00+03:00
общество
россия
севастополь
вячеслав володин
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей республики Крым и города Севастополя с Днем воссоединения с Россией, сообщается на сайте Госдумы. "Поздравляю всех жителей Республики и Севастополя с Днем воссоединения Крыма с Россией. Крымчане и севастопольцы на референдуме 2014 года приняли решение вернуться в родной дом, быть со своей исторической Родиной – Россией. Этот выбор объединил всех нас, сделал сильнее, определил наше общее будущее", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Думы. Председатель Госдумы отметил, что "Крымская весна" навсегда останется символом национального единения и восстановления справедливости. Он также пожелал крымчанам и жителям Севастополя крепкого здоровья, счастья, успехов и всего наилучшего. Восемнадцатого марта в республике Крым празднуется День воссоединения с Россией. Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах в Республике Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией. Также 18 марта в городе Севастополе празднуется День возвращения города в Россию. Эта памятная дата была установлена законом "О праздниках и памятных датах города Севастополя", принятым 6 марта 2015 года Законодательным собранием Севастополя, и является выходным днем.
https://ria.ru/20250318/matvienko-2005635904.html
https://ria.ru/20250316/krym-2005324736.html
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общество, россия, севастополь, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Севастополь, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил жителей Крыма с Днем воссоединения с Россией

Володин поздравил жителей Крыма и Севастополя с Днем воссоединения с Россией

© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей республики Крым и города Севастополя с Днем воссоединения с Россией, сообщается на сайте Госдумы.
"Поздравляю всех жителей Республики и Севастополя с Днем воссоединения Крыма с Россией. Крымчане и севастопольцы на референдуме 2014 года приняли решение вернуться в родной дом, быть со своей исторической Родиной – Россией. Этот выбор объединил всех нас, сделал сильнее, определил наше общее будущее", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Думы.
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Матвиенко поздравила жителей Крыма с Днем воссоединения с Россией
Вчера, 09:10
Председатель Госдумы отметил, что "Крымская весна" навсегда останется символом национального единения и восстановления справедливости. Он также пожелал крымчанам и жителям Севастополя крепкого здоровья, счастья, успехов и всего наилучшего.
Восемнадцатого марта в республике Крым празднуется День воссоединения с Россией. Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах в Республике Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией. Также 18 марта в городе Севастополе празднуется День возвращения города в Россию. Эта памятная дата была установлена законом "О праздниках и памятных датах города Севастополя", принятым 6 марта 2015 года Законодательным собранием Севастополя, и является выходным днем.
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ОбществоРоссияСевастопольВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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