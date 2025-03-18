Комитет ГД одобрил проект о статусе ветеранов боев в Курской области
Комитет ГД одобрил проект о статусе ветеранов боевых действий в Курской области
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Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о распространении статуса ветеранов боевых действий на военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.
"Рекомендовать Государственной думе принять указанный законопроект при рассмотрении в первом чтении", - сказано в документе.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что палата планирует 19 марта рассмотреть проект в первом чтении.
Законопроект внесло в Госдуму правительство РФ. Документом предлагается предоставить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении этих задач.
Также статус ветеранов боевых действий предлагается распространить на сотрудников правоохранительных и силовых структур, которые наравне с Вооруженными силами отражали вооруженное вторжение на территорию России и противодействовали провокациям на ее приграничных территориях.