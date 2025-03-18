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Комитет ГД одобрил проект о статусе ветеранов боев в Курской области - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 18.03.2025 (обновлено: 10:31 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/veterany-2005649522.html
Комитет ГД одобрил проект о статусе ветеранов боев в Курской области
Комитет ГД одобрил проект о статусе ветеранов боев в Курской области - РИА Новости, 18.03.2025
Комитет ГД одобрил проект о статусе ветеранов боев в Курской области
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о распространении... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T10:28:00+03:00
2025-03-18T10:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вячеслав володин
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о распространении статуса ветеранов боевых действий на военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе. "Рекомендовать Государственной думе принять указанный законопроект при рассмотрении в первом чтении", - сказано в документе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что палата планирует 19 марта рассмотреть проект в первом чтении. Законопроект внесло в Госдуму правительство РФ. Документом предлагается предоставить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении этих задач. Также статус ветеранов боевых действий предлагается распространить на сотрудников правоохранительных и силовых структур, которые наравне с Вооруженными силами отражали вооруженное вторжение на территорию России и противодействовали провокациям на ее приграничных территориях.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html
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россия, курская область, вячеслав володин, госдума рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Безопасность
Комитет ГД одобрил проект о статусе ветеранов боев в Курской области

Комитет ГД одобрил проект о статусе ветеранов боевых действий в Курской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о распространении статуса ветеранов боевых действий на военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.
"Рекомендовать Государственной думе принять указанный законопроект при рассмотрении в первом чтении", - сказано в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Все решено: Путин в Курской области ответил на главный вопрос
13 марта, 10:44
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что палата планирует 19 марта рассмотреть проект в первом чтении.
Законопроект внесло в Госдуму правительство РФ. Документом предлагается предоставить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении этих задач.
Также статус ветеранов боевых действий предлагается распространить на сотрудников правоохранительных и силовых структур, которые наравне с Вооруженными силами отражали вооруженное вторжение на территорию России и противодействовали провокациям на ее приграничных территориях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВячеслав ВолодинГосдума РФБезопасность
 
 
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