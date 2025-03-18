https://ria.ru/20250318/veterany-2005649522.html

Комитет ГД одобрил проект о статусе ветеранов боев в Курской области

Комитет ГД одобрил проект о статусе ветеранов боев в Курской области - РИА Новости, 18.03.2025

Комитет ГД одобрил проект о статусе ветеранов боев в Курской области

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о распространении... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T10:28:00+03:00

2025-03-18T10:28:00+03:00

2025-03-18T10:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вячеслав володин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о распространении статуса ветеранов боевых действий на военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе. "Рекомендовать Государственной думе принять указанный законопроект при рассмотрении в первом чтении", - сказано в документе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что палата планирует 19 марта рассмотреть проект в первом чтении. Законопроект внесло в Госдуму правительство РФ. Документом предлагается предоставить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении этих задач. Также статус ветеранов боевых действий предлагается распространить на сотрудников правоохранительных и силовых структур, которые наравне с Вооруженными силами отражали вооруженное вторжение на территорию России и противодействовали провокациям на ее приграничных территориях.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

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Ольга Фомченкова

россия, курская область, вячеслав володин, госдума рф, безопасность