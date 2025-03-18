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СМИ: сторонники Трампа рассматривают Вэнса на роль преемника - РИА Новости, 18.03.2025
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16:30 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/vens-2005753217.html
СМИ: сторонники Трампа рассматривают Вэнса на роль преемника
СМИ: сторонники Трампа рассматривают Вэнса на роль преемника - РИА Новости, 18.03.2025
СМИ: сторонники Трампа рассматривают Вэнса на роль преемника
Сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа рассматривают вице-президента Джей Ди Вэнса на роль преемника в 2028 году, когда в США пройдут... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:30:00+03:00
2025-03-18T16:30:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа рассматривают вице-президента Джей Ди Вэнса на роль преемника в 2028 году, когда в США пройдут следующие выборы главы государства для продолжения текущей политики Республиканской партии, пишет портал Axios со ссылкой на источники. "Многие из прослуживших дольше всех помощников и самых ярых сторонников Трампа сейчас рассматривают вице-президента как средство закрепления мировоззрения Трампа, по крайней мере, на следующее десятилетие", - говорится в публикации. Издание указывает, что задачей Вэнса на посту главы государства должно стать завершение строительства новой Республиканской партии после того, как Трампа своими действиями "сломал старую". Как отметил на условиях анонимности один из собеседников, близкий к Трампу-младшему, выступавшему за выдвижение Вэнса на пост кандидата в вице-президенты, сын главы государства пока также находится "на седьмом небе от успеха Джей Ди". Одновременно отмечается, что Вэнс впечатляет финансовых магнатов, находящихся в орбите Трампа. "Я считаю на данном этапе неизбежным то, что Вэнс станет кандидатом (в президенты США - ред.) от Республиканской партии в 2028 году… Он является будущим движения "Америка прежде всего", и он уже зарекомендовал себя", - заявил Axios сенатор-республиканец Джим Бэнкс.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
СМИ: сторонники Трампа рассматривают Вэнса на роль преемника

Axios: сторонники Трампа рассматривают Вэнса на роль преемника в 2028 году

© AP Photo / Evan VucciДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа рассматривают вице-президента Джей Ди Вэнса на роль преемника в 2028 году, когда в США пройдут следующие выборы главы государства для продолжения текущей политики Республиканской партии, пишет портал Axios со ссылкой на источники.
"Многие из прослуживших дольше всех помощников и самых ярых сторонников Трампа сейчас рассматривают вице-президента как средство закрепления мировоззрения Трампа, по крайней мере, на следующее десятилетие", - говорится в публикации.
Издание указывает, что задачей Вэнса на посту главы государства должно стать завершение строительства новой Республиканской партии после того, как Трампа своими действиями "сломал старую".
Как отметил на условиях анонимности один из собеседников, близкий к Трампу-младшему, выступавшему за выдвижение Вэнса на пост кандидата в вице-президенты, сын главы государства пока также находится "на седьмом небе от успеха Джей Ди". Одновременно отмечается, что Вэнс впечатляет финансовых магнатов, находящихся в орбите Трампа.
"Я считаю на данном этапе неизбежным то, что Вэнс станет кандидатом (в президенты США - ред.) от Республиканской партии в 2028 году… Он является будущим движения "Америка прежде всего", и он уже зарекомендовал себя", - заявил Axios сенатор-республиканец Джим Бэнкс.
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс во время встречи с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Трампа впечатлило поведение Вэнса на встрече с Зеленским, пишет WSJ
2 марта, 09:55
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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