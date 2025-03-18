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В США признали умершими 3,2 миллиона жителей старше 120 лет - РИА Новости, 18.03.2025
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11:00 18.03.2025 (обновлено: 14:57 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/usa-2005656781.html
В США признали умершими 3,2 миллиона жителей старше 120 лет
В США признали умершими 3,2 миллиона жителей старше 120 лет - РИА Новости, 18.03.2025
В США признали умершими 3,2 миллиона жителей старше 120 лет
Администрация социального обеспечения США признала умершими около 3,2 миллиона американцев старше 120 лет, которые числились в ее базах как живые люди, сообщил... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T11:00:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Администрация социального обеспечения США признала умершими около 3,2 миллиона американцев старше 120 лет, которые числились в ее базах как живые люди, сообщил департамент эффективности государственного управления (DOGE) страны в соцсети Х. "За последние две недели администрация соцобеспечения провела масштабную очистку своих баз. Около 3,2 миллиона владельцев счетов, все в возрасте 120+, теперь отмечены как умершие. Предстоит проделать еще много работы", — говорится в заявлении.При этом, согласно приводимым DOGE цифрам, в базах службы соцобеспечения США до сих пор числятся около девяти миллионов жителей в возрасте от 120 до 159 лет. В середине февраля глава американского департамента эффективности государственного управления Илон Маск пошутил, что в Штатах проживает много вампиров. Так он прокомментировал таблицу с возрастными данными американцев, получающими соцпособия, среди которых не только несколько миллионов живых граждан США в возрасте 120-249 лет, но также один "долгожитель", отнесенный к возрастной группе 360-369 лет.
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в мире, сша, илон маск
В мире, США, Илон Маск
В США признали умершими 3,2 миллиона жителей старше 120 лет

DOGE: в США признали умершими числившихся живыми 3,2 млн жителей старше 120 лет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Администрация социального обеспечения США признала умершими около 3,2 миллиона американцев старше 120 лет, которые числились в ее базах как живые люди, сообщил департамент эффективности государственного управления (DOGE) страны в соцсети Х.
"За последние две недели администрация соцобеспечения провела масштабную очистку своих баз. Около 3,2 миллиона владельцев счетов, все в возрасте 120+, теперь отмечены как умершие. Предстоит проделать еще много работы", — говорится в заявлении.
При этом, согласно приводимым DOGE цифрам, в базах службы соцобеспечения США до сих пор числятся около девяти миллионов жителей в возрасте от 120 до 159 лет.
В середине февраля глава американского департамента эффективности государственного управления Илон Маск пошутил, что в Штатах проживает много вампиров. Так он прокомментировал таблицу с возрастными данными американцев, получающими соцпособия, среди которых не только несколько миллионов живых граждан США в возрасте 120-249 лет, но также один "долгожитель", отнесенный к возрастной группе 360-369 лет.
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