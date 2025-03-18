https://ria.ru/20250318/usa-2005656781.html

В США признали умершими 3,2 миллиона жителей старше 120 лет

В США признали умершими 3,2 миллиона жителей старше 120 лет - РИА Новости, 18.03.2025

В США признали умершими 3,2 миллиона жителей старше 120 лет

Администрация социального обеспечения США признала умершими около 3,2 миллиона американцев старше 120 лет, которые числились в ее базах как живые люди, сообщил... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T11:00:00+03:00

2025-03-18T11:00:00+03:00

2025-03-18T14:57:00+03:00

в мире

сша

илон маск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753739219_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fc2fe4f8a5a8eca9ca850b3a586966ff.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Администрация социального обеспечения США признала умершими около 3,2 миллиона американцев старше 120 лет, которые числились в ее базах как живые люди, сообщил департамент эффективности государственного управления (DOGE) страны в соцсети Х. "За последние две недели администрация соцобеспечения провела масштабную очистку своих баз. Около 3,2 миллиона владельцев счетов, все в возрасте 120+, теперь отмечены как умершие. Предстоит проделать еще много работы", — говорится в заявлении.При этом, согласно приводимым DOGE цифрам, в базах службы соцобеспечения США до сих пор числятся около девяти миллионов жителей в возрасте от 120 до 159 лет. В середине февраля глава американского департамента эффективности государственного управления Илон Маск пошутил, что в Штатах проживает много вампиров. Так он прокомментировал таблицу с возрастными данными американцев, получающими соцпособия, среди которых не только несколько миллионов живых граждан США в возрасте 120-249 лет, но также один "долгожитель", отнесенный к возрастной группе 360-369 лет.

https://ria.ru/20250305/ssha-2003087959.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, илон маск