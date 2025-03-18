В США признали умершими 3,2 миллиона жителей старше 120 лет
DOGE: в США признали умершими числившихся живыми 3,2 млн жителей старше 120 лет
Государственный флаг США . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Администрация социального обеспечения США признала умершими около 3,2 миллиона американцев старше 120 лет, которые числились в ее базах как живые люди, сообщил департамент эффективности государственного управления (DOGE) страны в соцсети Х.
"За последние две недели администрация соцобеспечения провела масштабную очистку своих баз. Около 3,2 миллиона владельцев счетов, все в возрасте 120+, теперь отмечены как умершие. Предстоит проделать еще много работы", — говорится в заявлении.
При этом, согласно приводимым DOGE цифрам, в базах службы соцобеспечения США до сих пор числятся около девяти миллионов жителей в возрасте от 120 до 159 лет.
В середине февраля глава американского департамента эффективности государственного управления Илон Маск пошутил, что в Штатах проживает много вампиров. Так он прокомментировал таблицу с возрастными данными американцев, получающими соцпособия, среди которых не только несколько миллионов живых граждан США в возрасте 120-249 лет, но также один "долгожитель", отнесенный к возрастной группе 360-369 лет.