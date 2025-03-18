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Эксперт оценил отказ России и Украины от ударов по энергообъектам - РИА Новости, 19.03.2025
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23:00 18.03.2025 (обновлено: 10:46 19.03.2025)
https://ria.ru/20250318/ukraina-2005907847.html
Эксперт оценил отказ России и Украины от ударов по энергообъектам
Эксперт оценил отказ России и Украины от ударов по энергообъектам - РИА Новости, 19.03.2025
Эксперт оценил отказ России и Украины от ударов по энергообъектам
Взаимный отказ России и Украины от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней не повлияет на боевые действия на фронте, заявил РИА Новости главный... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-18T23:00:00+03:00
2025-03-19T10:46:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Взаимный отказ России и Украины от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней не повлияет на боевые действия на фронте, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации. "Боевые действия, очевидно, продолжатся с прежней интенсивностью. Таковы реалии. Они не будут ограничены чем-либо, тем более что со стороны ВС РФ есть безусловные военные успехи по всей линии боевого соприкосновения. Пока в качестве первого практического шага, подтверждающего приверженность России урегулированию конфликта на Украине, с нашей стороны на 30-дневный срок прекращаются удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры с принятием под контролем США встречных обязательств режимом Зеленского", - сказал Коротченко. Аналитик подчеркивает, что главным фактором реализации этих договоренностей является возможность Вашингтона контролировать встречное обязательство Киева и пресекать любые попытки или намерения его нарушить с украинской стороны. По словам Коротченко, еще одним из ключевых вопросов, озвученных Путиным, является необходимость полного прекращения принудительной мобилизации на Украине. Кроме того, была обозначена четкая необходимость прекращения любой иностранной военной помощи Украине и запрет на предоставление ей разведывательной информации. "Очевидно, что эти пункты, сформулированные Кремлем, будут сейчас обсуждаться в ходе работы экспертных групп, о создании которых договорились лидеры двух государств. В целом оцениваем состоявшийся диалог между президентами России и США как исключительно полезный и в целом конструктивный", - заключил аналитик.
https://ria.ru/20250319/ekspert-2005894671.html
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россия, украина, сша, игорь коротченко, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, Украина, США, Игорь Коротченко, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Эксперт оценил отказ России и Украины от ударов по энергообъектам

Коротченко: отказ от ударов по энергообъектам не повлияет на боевые действия

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Взаимный отказ России и Украины от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней не повлияет на боевые действия на фронте, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации.
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"Боевые действия, очевидно, продолжатся с прежней интенсивностью. Таковы реалии. Они не будут ограничены чем-либо, тем более что со стороны ВС РФ есть безусловные военные успехи по всей линии боевого соприкосновения. Пока в качестве первого практического шага, подтверждающего приверженность России урегулированию конфликта на Украине, с нашей стороны на 30-дневный срок прекращаются удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры с принятием под контролем США встречных обязательств режимом Зеленского", - сказал Коротченко.
Аналитик подчеркивает, что главным фактором реализации этих договоренностей является возможность Вашингтона контролировать встречное обязательство Киева и пресекать любые попытки или намерения его нарушить с украинской стороны.
По словам Коротченко, еще одним из ключевых вопросов, озвученных Путиным, является необходимость полного прекращения принудительной мобилизации на Украине. Кроме того, была обозначена четкая необходимость прекращения любой иностранной военной помощи Украине и запрет на предоставление ей разведывательной информации.
"Очевидно, что эти пункты, сформулированные Кремлем, будут сейчас обсуждаться в ходе работы экспертных групп, о создании которых договорились лидеры двух государств. В целом оцениваем состоявшийся диалог между президентами России и США как исключительно полезный и в целом конструктивный", - заключил аналитик.
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