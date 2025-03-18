https://ria.ru/20250318/ukraina-2005801355.html
Ван И высказался о процессе урегулирования на Украине
Ван И высказался о процессе урегулирования на Украине - РИА Новости, 18.03.2025
Ван И высказался о процессе урегулирования на Украине
Процесс мирного урегулирования на Украине не должен навязываться третьими сторонами и не может служить интересам какой-то одной страны, заявил министр... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T18:16:00+03:00
2025-03-18T18:16:00+03:00
2025-03-18T18:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ван и (политик)
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ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Процесс мирного урегулирования на Украине не должен навязываться третьими сторонами и не может служить интересам какой-то одной страны, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. Как сообщило министерство иностранных дел Китая, во вторник Ван И провел телефонный разговор с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, в ходе которого стороны обсудили, в том числе украинский кризис. "Китай с самого начала выступал за разрешение кризиса путем диалога и переговоров, приветствует все усилия, ведущие к остановке огня, это необходимый шаг по достижению мира. В то же время этот процесс должен учитывать пожелания заинтересованных сторон, не должен навязываться третьими сторонами и не может служить интересам какой-то одной страны", - сказал Ван И. Он подчеркнул, что "Китай поддерживает заключение справедливого, долгосрочного и обязательного к исполнению мирного соглашения, которое будет принято всеми сторонами конфликта". "Считаем, что все вовлеченные стороны и заинтересованные страны должны своевременно принять участие в мирных переговорах", - сказал министр. При этом он отметил, что Китай готов продолжать прикладывать усилия к достижению мира со всеми сторонами, включая Европу.
https://ria.ru/20250318/es-2005793899.html
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в мире, китай, украина, франция, ван и (политик)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Франция, Ван И (политик)
Ван И высказался о процессе урегулирования на Украине
Ван И: процесс урегулирования на Украине не может навязываться третьими странами
ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Процесс мирного урегулирования на Украине не должен навязываться третьими сторонами и не может служить интересам какой-то одной страны, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
Как сообщило министерство иностранных дел Китая, во вторник Ван И
провел телефонный разговор с дипломатическим советником президента Франции
Эммануэлем Бонном, в ходе которого стороны обсудили, в том числе украинский кризис.
"Китай с самого начала выступал за разрешение кризиса путем диалога и переговоров, приветствует все усилия, ведущие к остановке огня, это необходимый шаг по достижению мира. В то же время этот процесс должен учитывать пожелания заинтересованных сторон, не должен навязываться третьими сторонами и не может служить интересам какой-то одной страны", - сказал Ван И.
Он подчеркнул, что "Китай поддерживает заключение справедливого, долгосрочного и обязательного к исполнению мирного соглашения, которое будет принято всеми сторонами конфликта".
"Считаем, что все вовлеченные стороны и заинтересованные страны должны своевременно принять участие в мирных переговорах", - сказал министр.
При этом он отметил, что Китай
готов продолжать прикладывать усилия к достижению мира со всеми сторонами, включая Европу
.