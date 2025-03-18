https://ria.ru/20250318/ukraina-2005801355.html

Ван И высказался о процессе урегулирования на Украине

Ван И высказался о процессе урегулирования на Украине - РИА Новости, 18.03.2025

Ван И высказался о процессе урегулирования на Украине

Процесс мирного урегулирования на Украине не должен навязываться третьими сторонами и не может служить интересам какой-то одной страны, заявил министр... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T18:16:00+03:00

2025-03-18T18:16:00+03:00

2025-03-18T18:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ван и (политик)

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ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Процесс мирного урегулирования на Украине не должен навязываться третьими сторонами и не может служить интересам какой-то одной страны, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. Как сообщило министерство иностранных дел Китая, во вторник Ван И провел телефонный разговор с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, в ходе которого стороны обсудили, в том числе украинский кризис. "Китай с самого начала выступал за разрешение кризиса путем диалога и переговоров, приветствует все усилия, ведущие к остановке огня, это необходимый шаг по достижению мира. В то же время этот процесс должен учитывать пожелания заинтересованных сторон, не должен навязываться третьими сторонами и не может служить интересам какой-то одной страны", - сказал Ван И. Он подчеркнул, что "Китай поддерживает заключение справедливого, долгосрочного и обязательного к исполнению мирного соглашения, которое будет принято всеми сторонами конфликта". "Считаем, что все вовлеченные стороны и заинтересованные страны должны своевременно принять участие в мирных переговорах", - сказал министр. При этом он отметил, что Китай готов продолжать прикладывать усилия к достижению мира со всеми сторонами, включая Европу.

https://ria.ru/20250318/es-2005793899.html

https://ria.ru/20250318/dugin-2005779842.html

китай

украина

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в мире, китай, украина, франция, ван и (политик)