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МИД Украины заявил о готовности Киева завершить конфликт

МИД Украины заявил о готовности Киева завершить конфликт - РИА Новости, 18.03.2025

МИД Украины заявил о готовности Киева завершить конфликт

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев по итогам переговоров с США в Джидде готов завершить конфликт в этом году. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T10:59:00+03:00

2025-03-18T10:59:00+03:00

2025-03-18T11:02:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мар – РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев по итогам переговоров с США в Джидде готов завершить конфликт в этом году.Переговоры между делегациями США и Украины прошли в саудовском городе Джидда 11 марта. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому, в частности, Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней."После Джидды у нас появилась другая скорость, новые дополнительные возможности закончить эту войну в этом году, и мы готовы к этому. Мы не являемся препятствием для достижения мира", - заявил Сибига в ходе выступления на конференции "Диалог Райсина", проходящей в Нью-Дели.Глава МИД Украины отметил, что по итогам переговоров Киев поддержал предложение США о временном прекращении огня на 30 дней, потому что очень важно, чтобы конфликт не воспринимался как замороженный."Мы говорим о прекращении огня, которое, безусловно, делает наши мирные усилия намного более эффективными. И, конечно, нам нужны меры по укреплению доверия. Итак, еще раз подчеркну, что эта встреча в Джидде между делегациями Украины и США ускорила процесс, и если мы говорим об украинской стороне, то мы готовы приступить к реализации результатов встреч в Джидде", - сказал он.Сибига также напомнил об ожидающемся во вторник разговоре президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа."Вы знаете, что, вероятно, сегодня, согласно публичным заявлениям, мы могли бы ожидать телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным. Поэтому мы действительно надеемся, что после этого разговора ситуация прояснится", - заявил он, отметив, что Украина никогда не пойдет на территориальные уступки.В понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа готовится во вторник.

https://ria.ru/20250318/tramp-2005613319.html

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в мире, сша, украина, киев, андрей сибига, владимир путин, дональд трамп