Киев из союзника США превратился в задолжавшего клиента, пишет Economist
Economist: Украина с приходом Трампа из союзника США стала задолжавшим клиентом
© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Киевские власти жалуются, что Украина с приходом к власти в США президента Дональда Трампа превратилась в задолжавшего клиента Штатов, пишет журнал Economist со ссылкой на источник в украинском правительстве.
"Что очевидно, так это то, что Трамп не может нас терпеть, и что за семь недель (правления Трампа – ред.) мы превратились из союзников в клиентов с по большому счету надуманными долгами", - заявил источник изданию.
Зеленский помог Путину с ответом на предложение Трампа
13 марта, 08:00
По данным журнала, некоторые сотрудники украинских спецслужб говорят, что решение Трампа прекратить обмен разведданными с Киевом стало для них неожиданным ударом в контексте провала Киева в Курской области, и утверждают, что американцы врали, когда говорили, что у ВСУ есть все необходимое для обороны.
Как отмечает издание, некоторые на Украине полагают, что Трамп пытался сделать Украину более податливой к переговорам, лишив ее территориальных рычагов давления.
В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи. Источник в пророссийском подполье сообщал РИА Новости, что командование ВСУ отправляет своих раненых на курском направлении в Николаев, где они получают только часть необходимого лечения и тут же отправляются на фронт для восполнения украинских потерь. Боец спецназа "Ахмат" в составе группировки войск "Север" с позывным "Гром" при этом рассказывал РИА Новости, что боевики украинских неонацистских формирований "Кракен" и "Азов"*, а также польские наемники первыми бежали из Казачьей Локни при продвижении сил РФ в данном населенном пункте Курской области.
* Организация признана террористической и запрещена в России.