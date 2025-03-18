https://ria.ru/20250318/ukraina-2005640959.html

Киев из союзника США превратился в задолжавшего клиента, пишет Economist

Киев из союзника США превратился в задолжавшего клиента, пишет Economist - РИА Новости, 18.03.2025

Киев из союзника США превратился в задолжавшего клиента, пишет Economist

Киевские власти жалуются, что Украина с приходом к власти в США президента Дональда Трампа превратилась в задолжавшего клиента Штатов, пишет журнал Economist со РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T09:47:00+03:00

2025-03-18T09:47:00+03:00

2025-03-18T09:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

курская область

дональд трамп

украина

киев

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Киевские власти жалуются, что Украина с приходом к власти в США президента Дональда Трампа превратилась в задолжавшего клиента Штатов, пишет журнал Economist со ссылкой на источник в украинском правительстве. "Что очевидно, так это то, что Трамп не может нас терпеть, и что за семь недель (правления Трампа – ред.) мы превратились из союзников в клиентов с по большому счету надуманными долгами", - заявил источник изданию. По данным журнала, некоторые сотрудники украинских спецслужб говорят, что решение Трампа прекратить обмен разведданными с Киевом стало для них неожиданным ударом в контексте провала Киева в Курской области, и утверждают, что американцы врали, когда говорили, что у ВСУ есть все необходимое для обороны. Как отмечает издание, некоторые на Украине полагают, что Трамп пытался сделать Украину более податливой к переговорам, лишив ее территориальных рычагов давления. В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи. Источник в пророссийском подполье сообщал РИА Новости, что командование ВСУ отправляет своих раненых на курском направлении в Николаев, где они получают только часть необходимого лечения и тут же отправляются на фронт для восполнения украинских потерь. Боец спецназа "Ахмат" в составе группировки войск "Север" с позывным "Гром" при этом рассказывал РИА Новости, что боевики украинских неонацистских формирований "Кракен" и "Азов"*, а также польские наемники первыми бежали из Казачьей Локни при продвижении сил РФ в данном населенном пункте Курской области.* Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20250313/predlozhenie-2004613090.html

https://ria.ru/20250318/uslovie-2005580951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, курская область, дональд трамп, украина, киев