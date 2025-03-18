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Россия будет против войск НАТО на Украине, считает турецкий аналитик - РИА Новости, 18.03.2025
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03:41 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/ukraina-2005617515.html
Россия будет против войск НАТО на Украине, считает турецкий аналитик
Россия будет против войск НАТО на Украине, считает турецкий аналитик - РИА Новости, 18.03.2025
Россия будет против войск НАТО на Украине, считает турецкий аналитик
Россия будет категорически против отправки войск НАТО или европейского контингента на Украину в качестве миротворцев, решением ситуации могло бы стать... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T03:41:00+03:00
2025-03-18T03:41:00+03:00
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АНКАРА, 18 мар – РИА Новости. Россия будет категорически против отправки войск НАТО или европейского контингента на Украину в качестве миротворцев, решением ситуации могло бы стать размещение сил ООН, предположил в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее предположил, что только после выработки мирного соглашения по Украине можно будет обсуждать какое-то "международное сопровождение", например, в виде невооруженных наблюдателей. По его словам, речь может идти о гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах. Комментируя идею отправки миротворцев под эгидой ОБСЕ, Грушко заявил, что специальная мониторинговая миссия, которая в прошлом была развернута в Донбассе, со своими задачами не справилась. "Фактически, один из двух важнейших вопросов, касающихся прекращения огня, заключается в том, кто будет миротворцами, которые будут размещены на линии фронта протяженностью 2000 километров. Россия категорически против отправки войск НАТО или какого-то европейского контингента. Решить проблему могло бы размещение миротворческих сил ООН", - считает собеседник агентства. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. При это глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250314/ulyanov-2004896125.html
https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html
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россия, украина, донбасс, александр грушко, эммануэль макрон, сергей лавров, нато, оон, обсе, в мире
Россия, Украина, Донбасс, Александр Грушко, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, НАТО, ООН, ОБСЕ, В мире
Россия будет против войск НАТО на Украине, считает турецкий аналитик

Политолог Озер: ситуацию с миротворцами на Украине могли бы решить силы ООН

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО. Архивное фото
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АНКАРА, 18 мар – РИА Новости. Россия будет категорически против отправки войск НАТО или европейского контингента на Украину в качестве миротворцев, решением ситуации могло бы стать размещение сил ООН, предположил в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее предположил, что только после выработки мирного соглашения по Украине можно будет обсуждать какое-то "международное сопровождение", например, в виде невооруженных наблюдателей. По его словам, речь может идти о гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах. Комментируя идею отправки миротворцев под эгидой ОБСЕ, Грушко заявил, что специальная мониторинговая миссия, которая в прошлом была развернута в Донбассе, со своими задачами не справилась.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Ульянов назвал разговоры о миротворцах на Украине "театральной постановкой"
14 марта, 02:26
"Фактически, один из двух важнейших вопросов, касающихся прекращения огня, заключается в том, кто будет миротворцами, которые будут размещены на линии фронта протяженностью 2000 километров. Россия категорически против отправки войск НАТО или какого-то европейского контингента. Решить проблему могло бы размещение миротворческих сил ООН", - считает собеседник агентства.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. При это глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Москва - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Кремле прокомментировали вопрос размещения миротворцев на Украине
17 февраля, 12:48
 
РоссияУкраинаДонбассАлександр ГрушкоЭммануэль МакронСергей ЛавровНАТОООНОБСЕВ мире
 
 
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