Россия будет против войск НАТО на Украине, считает турецкий аналитик
Политолог Озер: ситуацию с миротворцами на Украине могли бы решить силы ООН
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО. Архивное фото
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АНКАРА, 18 мар – РИА Новости. Россия будет категорически против отправки войск НАТО или европейского контингента на Украину в качестве миротворцев, решением ситуации могло бы стать размещение сил ООН, предположил в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее предположил, что только после выработки мирного соглашения по Украине можно будет обсуждать какое-то "международное сопровождение", например, в виде невооруженных наблюдателей. По его словам, речь может идти о гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах. Комментируя идею отправки миротворцев под эгидой ОБСЕ, Грушко заявил, что специальная мониторинговая миссия, которая в прошлом была развернута в Донбассе, со своими задачами не справилась.
"Фактически, один из двух важнейших вопросов, касающихся прекращения огня, заключается в том, кто будет миротворцами, которые будут размещены на линии фронта протяженностью 2000 километров. Россия категорически против отправки войск НАТО или какого-то европейского контингента. Решить проблему могло бы размещение миротворческих сил ООН", - считает собеседник агентства.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. При это глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
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