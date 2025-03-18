В Черкассах прогремели взрывы
В Черкассах после воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Черкассах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
"Черкассы - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Черкасской, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях звучат сирены воздушной тревоги.
Ранее украинский 24-й канал сообщал о взрывах в городе Кременчуг Полтавской области.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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