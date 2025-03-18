https://ria.ru/20250318/ubiystvo-2005657246.html
В деле об убийстве двух женщин в Ростовской области появились новые детали
В деле об убийстве двух женщин в Ростовской области появились новые детали - РИА Новости, 18.03.2025
В деле об убийстве двух женщин в Ростовской области появились новые детали
Никаких ценных вещей в доме в Тацинском районе Ростовской области, где были обнаружены тела двух женщин, похищено не было, причастные к убийству и мотивы... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T11:00:00+03:00
2025-03-18T11:00:00+03:00
2025-03-18T11:00:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Никаких ценных вещей в доме в Тацинском районе Ростовской области, где были обнаружены тела двух женщин, похищено не было, причастные к убийству и мотивы устанавливаются, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в СУСК России по региону сообщали, что 16 марта в частном доме в станице Тацинской были обнаружены тела 64-летней женщины и 65-летней женщины, которая ухаживала за хозяйкой дома. У одной из них были колото-резаные раны, у второй - черепно-мозговая травма. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Назначены медицинская, молекулярно-генетическая и другие экспертизы. Прокуратура Ростовской области контролирует ход расследования дела. "В настоящее время причастные к преступлению и мотивы устанавливаются. Известно, что в доме никаких ценных вещей похищено не было", - сказал собеседник агентства. По информации собеседника, у хозяйки дома было нарушение зрения, поэтому с ней находилась сиделка.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, россия, тацинский район
Происшествия, Ростовская область, Россия, Тацинский район
В деле об убийстве двух женщин в Ростовской области появились новые детали
В Ростовской области не нашли ценных вещей в доме, где нашли тела двух женщин
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Никаких ценных вещей в доме в Тацинском районе Ростовской области, где были обнаружены тела двух женщин, похищено не было, причастные к убийству и мотивы устанавливаются, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в СУСК России по региону сообщали, что 16 марта в частном доме в станице Тацинской были обнаружены тела 64-летней женщины и 65-летней женщины, которая ухаживала за хозяйкой дома. У одной из них были колото-резаные раны, у второй - черепно-мозговая травма. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Назначены медицинская, молекулярно-генетическая и другие экспертизы. Прокуратура Ростовской области контролирует ход расследования дела.
"В настоящее время причастные к преступлению и мотивы устанавливаются. Известно, что в доме никаких ценных вещей похищено не было", - сказал собеседник агентства.
По информации собеседника, у хозяйки дома было нарушение зрения, поэтому с ней находилась сиделка.