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В Турции назвали поддержку Западом ударов Израиля по Газе отвратительной - РИА Новости, 18.03.2025
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19:05 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/turtsija-2005811406.html
В Турции назвали поддержку Западом ударов Израиля по Газе отвратительной
В Турции назвали поддержку Западом ударов Израиля по Газе отвратительной - РИА Новости, 18.03.2025
В Турции назвали поддержку Западом ударов Израиля по Газе отвратительной
Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун назвал "отвратительной" поддержку Западом Израиля на фоне ударов по Газе, по... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T19:05:00+03:00
2025-03-18T19:05:00+03:00
в мире
израиль
турция
палестина
биньямин нетаньяху
хамас
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АНКАРА, 18 мар – РИА Новости. Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун назвал "отвратительной" поддержку Западом Израиля на фоне ударов по Газе, по его словам, Турция не откажется от поддержки Палестины. "Израиль в очередной раз демонстрирует миру, что его интересуют только кровопролитие, война и оккупация. Они постоянно нарушают соглашение о прекращении огня и теперь хотят возобновить свои этнические чистки. Они упорно продолжают игнорировать международное право и все нормы человеческой порядочности. Хотя западные СМИ преподносят это как "внезапное" нападение, мы не удивлены этой резней, которая в точности соответствует израильской политике геноцида. "Цивилизованный мир" постоянно не замечает резни десятков тысяч людей и, похоже, "удивлен" еще одной главой в кампании Израиля по систематическому убийству невинных гражданских лиц", - говорится в заявлении Алтуна в соцсети Х. По его словам, "отвратительно, что западные страны продолжают оказывать материальную поддержку этому геноцидному режиму в Тель-Авиве". "Наши палестинские братья и сестры всегда демонстрировали силу и убежденность в своей борьбе с колониальными оккупантами. Их стойкий дух невозможно сломить. Они никогда не склонятся перед угнетателями. Представители израильского правительства хорошо знают об этом и беспомощны перед лицом такого сопротивления. Как Турция, мы всегда будем поддерживать наших палестинских братьев и сестер. Мы никогда не побоимся выступить против жестокости, угнетения и оккупации", - говорится в заявлении. В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250318/oon-2005803232.html
https://ria.ru/20250318/khamas-2005688128.html
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в мире, израиль, турция, палестина, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Турция, Палестина, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
В Турции назвали поддержку Западом ударов Израиля по Газе отвратительной

Алтун назвал поддержку Западом Израиля на фоне ударов по Газе отвратительной

© AP Photo / Hatem MoussaЗапуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля
Запуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Запуск ракет из сектора Газа в направлении Израиля. Архивное фото
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АНКАРА, 18 мар – РИА Новости. Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун назвал "отвратительной" поддержку Западом Израиля на фоне ударов по Газе, по его словам, Турция не откажется от поддержки Палестины.
"Израиль в очередной раз демонстрирует миру, что его интересуют только кровопролитие, война и оккупация. Они постоянно нарушают соглашение о прекращении огня и теперь хотят возобновить свои этнические чистки. Они упорно продолжают игнорировать международное право и все нормы человеческой порядочности. Хотя западные СМИ преподносят это как "внезапное" нападение, мы не удивлены этой резней, которая в точности соответствует израильской политике геноцида. "Цивилизованный мир" постоянно не замечает резни десятков тысяч людей и, похоже, "удивлен" еще одной главой в кампании Израиля по систематическому убийству невинных гражданских лиц", - говорится в заявлении Алтуна в соцсети Х.
Последствия израильского авиаудара по Газе - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В ООН назвали действия Израиля в Газе геноцидом
Вчера, 18:21
По его словам, "отвратительно, что западные страны продолжают оказывать материальную поддержку этому геноцидному режиму в Тель-Авиве".
"Наши палестинские братья и сестры всегда демонстрировали силу и убежденность в своей борьбе с колониальными оккупантами. Их стойкий дух невозможно сломить. Они никогда не склонятся перед угнетателями. Представители израильского правительства хорошо знают об этом и беспомощны перед лицом такого сопротивления. Как Турция, мы всегда будем поддерживать наших палестинских братьев и сестер. Мы никогда не побоимся выступить против жестокости, угнетения и оккупации", - говорится в заявлении.
В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Вчера, 12:53
 
В миреИзраильТурцияПалестинаБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
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