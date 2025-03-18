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Туристы стали спрашивать отели о качестве алкоголя после летальных случаев - РИА Новости, 18.03.2025
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Туризм
 
05:59 18.03.2025 (обновлено: 06:44 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/turisty-2005624680.html
Туристы стали спрашивать отели о качестве алкоголя после летальных случаев
Туристы стали спрашивать отели о качестве алкоголя после летальных случаев - РИА Новости, 18.03.2025
Туристы стали спрашивать отели о качестве алкоголя после летальных случаев
Туристы, прибывающие в Турцию, начали расспрашивать отели о качестве предлагаемого алкоголя на фоне роста числа смертей от поддельной продукции, заявил РИА... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T05:59:00+03:00
2025-03-18T06:44:00+03:00
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АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Туристы, прибывающие в Турцию, начали расспрашивать отели о качестве предлагаемого алкоголя на фоне роста числа смертей от поддельной продукции, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Участившиеся случаи смерти от поддельного алкоголя в Турции могут привести к тому, что российские туристы будут рассматривать альтернативные страны для отдыха, но ситуация на турецких курортах на данный момент не критическая, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник на туристическом рынке страны. "К сожалению, владельцы отелей, с которыми мы общались, говорят, что туристы стали спрашивать, где нам поесть перед приездом и не отравимся ли мы поддельным алкоголем, что не является для нас позитивной ситуацией. Конечно, в отелях, особенно в звездных, такого не бывает", - заявил собеседник агентства. По его словам, важно, чтобы туристы предпочитали известные места в Турции. "Умирают от поддельного алкоголя обычно те, кто сам производит спиртное, сами понимаете, алкоголь, продаваемый в таких местах, не вызывает особых вопросов. В частности, на это нужно обратить внимание, то есть я знаю, что пока не было случаев отравления ни одном заведении", - сказал эксперт. Иностранные турагенты стали требовать от турецких отелей чеки за приобретенный алкоголь после случаев гибели иностранцев из-за отравления контрафактными напитками, заявил глава совета директоров сети отелей Levni Hotels Айдын Караджабай. Число скончавшихся из-за употребления поддельного алкоголя в Стамбуле и Анкаре с начала 2025 года превысило 100 человек, сообщили ранее местные власти.
https://ria.ru/20250313/istochnik-2004657634.html
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новости - туризм, турция, стамбул, анкара (провинция)
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Стамбул, Анкара (провинция)
Туристы стали спрашивать отели о качестве алкоголя после летальных случаев

Туристы спрашивают отели Турции о качестве алкоголя, чтобы не стать его жертвой

© РИА Новости / Елена ЗагородняяТуристы во время ужина в отеле. Фетхие, Турция
Туристы во время ужина в отеле. Фетхие, Турция - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Елена Загородняя
Туристы во время ужина в отеле. Фетхие, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Туристы, прибывающие в Турцию, начали расспрашивать отели о качестве предлагаемого алкоголя на фоне роста числа смертей от поддельной продукции, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Участившиеся случаи смерти от поддельного алкоголя в Турции могут привести к тому, что российские туристы будут рассматривать альтернативные страны для отдыха, но ситуация на турецких курортах на данный момент не критическая, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник на туристическом рынке страны.
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"К сожалению, владельцы отелей, с которыми мы общались, говорят, что туристы стали спрашивать, где нам поесть перед приездом и не отравимся ли мы поддельным алкоголем, что не является для нас позитивной ситуацией. Конечно, в отелях, особенно в звездных, такого не бывает", - заявил собеседник агентства.
По его словам, важно, чтобы туристы предпочитали известные места в Турции.
"Умирают от поддельного алкоголя обычно те, кто сам производит спиртное, сами понимаете, алкоголь, продаваемый в таких местах, не вызывает особых вопросов. В частности, на это нужно обратить внимание, то есть я знаю, что пока не было случаев отравления ни одном заведении", - сказал эксперт.
Иностранные турагенты стали требовать от турецких отелей чеки за приобретенный алкоголь после случаев гибели иностранцев из-за отравления контрафактными напитками, заявил глава совета директоров сети отелей Levni Hotels Айдын Караджабай. Число скончавшихся из-за употребления поддельного алкоголя в Стамбуле и Анкаре с начала 2025 года превысило 100 человек, сообщили ранее местные власти.
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