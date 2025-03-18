https://ria.ru/20250318/turisty-2005613835.html
В Магаданской области спасатели эвакуировали двух туристов из тайги
В Магаданской области спасатели эвакуировали двух туристов из тайги - РИА Новости, 18.03.2025
В Магаданской области спасатели эвакуировали двух туристов из тайги
Спасатели эвакуировали двоих туристов, один из которых получил травмы, из тайги в Магаданской области, где стоят сорокаградусные морозы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T01:50:00+03:00
2025-03-18T01:50:00+03:00
2025-03-18T01:51:00+03:00
туризм
магаданская область
общество
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765639518_0:60:3425:1987_1920x0_80_0_0_d7ddaafd44434d28e40e1653683764fb.jpg
МАГАДАН, 18 мар - РИА Новости. Спасатели эвакуировали двоих туристов, один из которых получил травмы, из тайги в Магаданской области, где стоят сорокаградусные морозы, сообщил РИА Новости представитель пожарно-спасательного центра региона. "Два брата сегодня ночью перевернулись на снегоходе в районе озера Чистое. Один был травмирован. Второй разжег огонь и поехал за спасателями. Добравшись до места, где ловила связь, позвонил жене, которая вызвала группу спасения. На четырех единицах техники спасатели выдвинулись к месту ЧП. Травмы одного из туристов оказались серьезными. Мороз был около сорока градусов", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что для эвакуации людей задействовали современный снегоболотоход "Кречет", который недавно поступил на вооружение подразделения.
https://ria.ru/20250111/spasenie-1993234646.html
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765639518_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_92b6b01c1803f83a457c205e79afe190.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, общество, туризм
Туризм, Магаданская область, Общество, Туризм
В Магаданской области спасатели эвакуировали двух туристов из тайги
Из магаданской тайги в сорокаградусный мороз эвакуировали двух туристов
МАГАДАН, 18 мар - РИА Новости. Спасатели эвакуировали двоих туристов, один из которых получил травмы, из тайги в Магаданской области, где стоят сорокаградусные морозы, сообщил РИА Новости представитель пожарно-спасательного центра региона.
"Два брата сегодня ночью перевернулись на снегоходе в районе озера Чистое. Один был травмирован. Второй разжег огонь и поехал за спасателями. Добравшись до места, где ловила связь, позвонил жене, которая вызвала группу спасения. На четырех единицах техники спасатели выдвинулись к месту ЧП. Травмы одного из туристов оказались серьезными. Мороз был около сорока градусов", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что для эвакуации людей задействовали современный снегоболотоход "Кречет", который недавно поступил на вооружение подразделения.