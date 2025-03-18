https://ria.ru/20250318/turisty-2005613835.html

В Магаданской области спасатели эвакуировали двух туристов из тайги

В Магаданской области спасатели эвакуировали двух туристов из тайги - РИА Новости, 18.03.2025

В Магаданской области спасатели эвакуировали двух туристов из тайги

Спасатели эвакуировали двоих туристов, один из которых получил травмы, из тайги в Магаданской области, где стоят сорокаградусные морозы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T01:50:00+03:00

2025-03-18T01:50:00+03:00

2025-03-18T01:51:00+03:00

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МАГАДАН, 18 мар - РИА Новости. Спасатели эвакуировали двоих туристов, один из которых получил травмы, из тайги в Магаданской области, где стоят сорокаградусные морозы, сообщил РИА Новости представитель пожарно-спасательного центра региона. "Два брата сегодня ночью перевернулись на снегоходе в районе озера Чистое. Один был травмирован. Второй разжег огонь и поехал за спасателями. Добравшись до места, где ловила связь, позвонил жене, которая вызвала группу спасения. На четырех единицах техники спасатели выдвинулись к месту ЧП. Травмы одного из туристов оказались серьезными. Мороз был около сорока градусов", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что для эвакуации людей задействовали современный снегоболотоход "Кречет", который недавно поступил на вооружение подразделения.

https://ria.ru/20250111/spasenie-1993234646.html

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

магаданская область, общество, туризм