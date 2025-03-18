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В Магаданской области спасатели эвакуировали двух туристов из тайги - РИА Новости, 18.03.2025
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Туризм
 
01:50 18.03.2025 (обновлено: 01:51 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/turisty-2005613835.html
В Магаданской области спасатели эвакуировали двух туристов из тайги
В Магаданской области спасатели эвакуировали двух туристов из тайги - РИА Новости, 18.03.2025
В Магаданской области спасатели эвакуировали двух туристов из тайги
Спасатели эвакуировали двоих туристов, один из которых получил травмы, из тайги в Магаданской области, где стоят сорокаградусные морозы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T01:50:00+03:00
2025-03-18T01:51:00+03:00
туризм
магаданская область
общество
туризм
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МАГАДАН, 18 мар - РИА Новости. Спасатели эвакуировали двоих туристов, один из которых получил травмы, из тайги в Магаданской области, где стоят сорокаградусные морозы, сообщил РИА Новости представитель пожарно-спасательного центра региона. "Два брата сегодня ночью перевернулись на снегоходе в районе озера Чистое. Один был травмирован. Второй разжег огонь и поехал за спасателями. Добравшись до места, где ловила связь, позвонил жене, которая вызвала группу спасения. На четырех единицах техники спасатели выдвинулись к месту ЧП. Травмы одного из туристов оказались серьезными. Мороз был около сорока градусов", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что для эвакуации людей задействовали современный снегоболотоход "Кречет", который недавно поступил на вооружение подразделения.
https://ria.ru/20250111/spasenie-1993234646.html
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магаданская область, общество, туризм
Туризм, Магаданская область, Общество, Туризм
В Магаданской области спасатели эвакуировали двух туристов из тайги

Из магаданской тайги в сорокаградусный мороз эвакуировали двух туристов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТайга
Тайга - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МАГАДАН, 18 мар - РИА Новости. Спасатели эвакуировали двоих туристов, один из которых получил травмы, из тайги в Магаданской области, где стоят сорокаградусные морозы, сообщил РИА Новости представитель пожарно-спасательного центра региона.
"Два брата сегодня ночью перевернулись на снегоходе в районе озера Чистое. Один был травмирован. Второй разжег огонь и поехал за спасателями. Добравшись до места, где ловила связь, позвонил жене, которая вызвала группу спасения. На четырех единицах техники спасатели выдвинулись к месту ЧП. Травмы одного из туристов оказались серьезными. Мороз был около сорока градусов", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что для эвакуации людей задействовали современный снегоболотоход "Кречет", который недавно поступил на вооружение подразделения.
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