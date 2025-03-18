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На скальнике Витязь в Приангарье турист упал с 30-метровой высоты
На скальнике Витязь в Приангарье турист упал с 30-метровой высоты - РИА Новости, 18.03.2025
На скальнике Витязь в Приангарье турист упал с 30-метровой высоты
Турист в Иркутской области сорвался с вершины скальника Витязь и упал с 30-метровой высоты, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T11:23:00+03:00
2025-03-18T11:23:00+03:00
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ИРКУТСК, 18 мар - РИА Новости. Турист в Иркутской области сорвался с вершины скальника Витязь и упал с 30-метровой высоты, сообщает региональное ГУМЧС. "Двое парней и девушка, прогуливаясь по скальнику Витязь, делали фотографии. В какой-то момент 21-летний молодой человек решил перепрыгнуть через узкую расщелину в скале, но не учел, что поверхность скользкая. И слетел с 30-метровой высоты скальника", - говорится в сообщении. Витязь находится на Олхинском плато недалеко от Иркутска и представляет собой тридцатиметровый скальный останец. Это излюбленное место туристов, совершающих походы одного дня. Сложностей при подъеме на скалу нет, поэтому отдыхающие часто пренебрегают мерами безопасности. С Витязя несколько раз падали люди, есть мемориальные таблички погибшим.
https://ria.ru/20250107/turist-1992737289.html
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иркутская область, иркутск, происшествия
Иркутская область, Иркутск, Происшествия
На скальнике Витязь в Приангарье турист упал с 30-метровой высоты
МЧС: на скальнике Витязь в Приангарье турист упал с 30-метровой высоты