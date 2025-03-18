Родные задержанных в Тунисе россиян заявили о проблемах с переводами денег
Переводы денег задержанным в Тунисе россиянам блокируются без объяснений
© Getty Images / Anadolu/Amine LandoulsiПолицейский в Тунисе
© Getty Images / Anadolu/Amine Landoulsi
Полицейский в Тунисе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Родственники 11 задержанных с ноября прошлого года в Тунисе россиян сталкиваются с трудностями при попытках перевести им деньги, сообщил РИА Новости брат одного из задержанных.
Ранее собеседник агентства посещал брата в одной из тунисских тюрем. Как он сообщал, им удалось пообщаться через стекло в течение 15 минут, также он передал задержанному необходимые вещи и получил номер телефона, по которому можно было бы переводить деньги, чтобы покупать еду в буфете. Тогда задержанный не жаловался на здоровье, однако отмечал сложности с питанием.
"Мы получаем постоянные отказы на перевод денег без объяснения причин", — рассказал он.
В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны. Трое из них содержатся в тюрьме Морнагия, двое — в Белли, трое — в Бордж Аль-Амри, двое — в Удне, одна гражданка России находится в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства ранее посетили всех задержанных.
Диппредставительство также заверяло, что самочувствие россиян удовлетворительное, жалоб на условия содержания и нарушения их прав со стороны администрации тюрем не поступало. Задержанным предоставлены услуги адвоката и переводчика.
Ранее стало известно, что 11 российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что были задержаны местными властями. Причина задержания официально не озвучена, однако, по данным посольства, их подозревают в причастности к террористической деятельности. При этом обвинения россиянам пока не предъявлены.
Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).
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