https://ria.ru/20250318/tunis-2005612509.html
В Тунисе обнаружили тела 18 мигрантов
В Тунисе обнаружили тела 18 мигрантов - РИА Новости, 18.03.2025
В Тунисе обнаружили тела 18 мигрантов
Подразделения береговой охраны Туниса обнаружили тела 18 мигрантов около побережья страны, сообщает радиостанция Mosaique FM. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T01:25:00+03:00
2025-03-18T01:25:00+03:00
2025-03-18T01:25:00+03:00
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КАИР, 18 мар - РИА Новости. Подразделения береговой охраны Туниса обнаружили тела 18 мигрантов около побережья страны, сообщает радиостанция Mosaique FM. "Подразделения береговой охраны центрального региона провели в ночь с 16 на 17 марта несколько отдельных операций, включивших спасение и пресечение незаконных попыток пересечения морской границы", - говорится в сообщении радиостанции. Отмечается, что в ходе операций в море удалось спасти 612 нелегальных мигрантов из стран Африки южнее Сахары, чьи лодки оказались под угрозой затопления. "Также были обнаружены тела 18 человек", - пишет радиостанция. Ежедневно десятки мигрантов из стран Африки, расположенных к югу от Сахары, на лодках пытаются переправиться из Туниса и Ливии в Италию. Часть из них тонут.
https://ria.ru/20240925/tunis-1974624888.html
https://ria.ru/20250121/frantsija-1994720802.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тунис (страна), африка, сахара
В мире, Тунис (страна), Африка, Сахара
В Тунисе обнаружили тела 18 мигрантов
Береговая охрана Туниса обнаружила тела 18 мигрантов около побережья страны