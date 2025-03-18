https://ria.ru/20250318/tunis-2005612509.html

В Тунисе обнаружили тела 18 мигрантов

В Тунисе обнаружили тела 18 мигрантов - РИА Новости, 18.03.2025

В Тунисе обнаружили тела 18 мигрантов

Подразделения береговой охраны Туниса обнаружили тела 18 мигрантов около побережья страны, сообщает радиостанция Mosaique FM. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T01:25:00+03:00

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КАИР, 18 мар - РИА Новости. Подразделения береговой охраны Туниса обнаружили тела 18 мигрантов около побережья страны, сообщает радиостанция Mosaique FM. "Подразделения береговой охраны центрального региона провели в ночь с 16 на 17 марта несколько отдельных операций, включивших спасение и пресечение незаконных попыток пересечения морской границы", - говорится в сообщении радиостанции. Отмечается, что в ходе операций в море удалось спасти 612 нелегальных мигрантов из стран Африки южнее Сахары, чьи лодки оказались под угрозой затопления. "Также были обнаружены тела 18 человек", - пишет радиостанция. Ежедневно десятки мигрантов из стран Африки, расположенных к югу от Сахары, на лодках пытаются переправиться из Туниса и Ливии в Италию. Часть из них тонут.

https://ria.ru/20240925/tunis-1974624888.html

https://ria.ru/20250121/frantsija-1994720802.html

тунис (страна)

африка

сахара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тунис (страна), африка, сахара