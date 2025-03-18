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Рубио подвел итоги переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
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23:33 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/tramp-2005846406.html
Рубио подвел итоги переговоров Путина и Трампа
Рубио подвел итоги переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
Рубио подвел итоги переговоров Путина и Трампа
Президент США Дональд Трамп вновь берет на себя лидирующую роль в деле достижения мира, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио, комментируя состоявшиеся... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T23:33:00+03:00
2025-03-18T23:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь берет на себя лидирующую роль в деле достижения мира, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио, комментируя состоявшиеся переговоры американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. "Президент вновь прокладывает путь к миру", - написал Рубио в соцсети X, комментируя заявление Трампа по итогам его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Трамп сообщил, что провел "очень хороший и продуктивный" телефонный разговор с Путиным, в ходе которого стороны договорились о немедленном прекращении огня на Украине в отношении объектов энергоструктуры. Американский лидер заявил, что будет оперативно работать с российской стороной над достижением полного прекращения огня и окончанием конфликта на Украине, подчеркнув, что "ни Путин, ни Зеленский не хотят его продолжения". Как отметил Трамп, процесс продвижения к мирному соглашению уже "полностью запущен" и, "ради человечества", стороны надеются завершить его в ближайшее время.
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, марко рубио
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Марко Рубио
Рубио подвел итоги переговоров Путина и Трампа

Госсекретарь США Рубио: Трамп вновь прокладывает путь к миру

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь берет на себя лидирующую роль в деле достижения мира, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио, комментируя состоявшиеся переговоры американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.
"Президент вновь прокладывает путь к миру", - написал Рубио в соцсети X, комментируя заявление Трампа по итогам его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Трамп сообщил, что провел "очень хороший и продуктивный" телефонный разговор с Путиным, в ходе которого стороны договорились о немедленном прекращении огня на Украине в отношении объектов энергоструктуры. Американский лидер заявил, что будет оперативно работать с российской стороной над достижением полного прекращения огня и окончанием конфликта на Украине, подчеркнув, что "ни Путин, ни Зеленский не хотят его продолжения".
Как отметил Трамп, процесс продвижения к мирному соглашению уже "полностью запущен" и, "ради человечества", стороны надеются завершить его в ближайшее время.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин и Трамп обсудили прекращение огня на Украине
Вчера, 20:38
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинМарко Рубио
 
 
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