https://ria.ru/20250318/tramp-2005846406.html

Рубио подвел итоги переговоров Путина и Трампа

Рубио подвел итоги переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025

Рубио подвел итоги переговоров Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп вновь берет на себя лидирующую роль в деле достижения мира, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио, комментируя состоявшиеся... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T23:33:00+03:00

2025-03-18T23:33:00+03:00

2025-03-18T23:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь берет на себя лидирующую роль в деле достижения мира, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио, комментируя состоявшиеся переговоры американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. "Президент вновь прокладывает путь к миру", - написал Рубио в соцсети X, комментируя заявление Трампа по итогам его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Трамп сообщил, что провел "очень хороший и продуктивный" телефонный разговор с Путиным, в ходе которого стороны договорились о немедленном прекращении огня на Украине в отношении объектов энергоструктуры. Американский лидер заявил, что будет оперативно работать с российской стороной над достижением полного прекращения огня и окончанием конфликта на Украине, подчеркнув, что "ни Путин, ни Зеленский не хотят его продолжения". Как отметил Трамп, процесс продвижения к мирному соглашению уже "полностью запущен" и, "ради человечества", стороны надеются завершить его в ближайшее время.

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, марко рубио