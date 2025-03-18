https://ria.ru/20250318/tramp-2005837421.html
Трамп заявил, что процесс по достижению мира на Украине закончится успешно
Трамп заявил, что процесс по достижению мира на Украине закончится успешно - РИА Новости, 18.03.2025
Трамп заявил, что процесс по достижению мира на Украине закончится успешно
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что процесс достижения мира между Россией и Украиной "приведет к разрешению конфликта". РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T22:01:00+03:00
2025-03-18T22:01:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что процесс достижения мира между Россией и Украиной "приведет к разрешению конфликта"."Этот процесс сейчас в полной силе и действии, и мы, надеюсь, выполним эту работу", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250318/tramp-2005836394.html
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Трамп заявил, что процесс по достижению мира на Украине закончится успешно
Трамп: процесс по завершению конфликта на Украине приведет к миру