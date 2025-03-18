https://ria.ru/20250318/tramp-2005837421.html

Трамп заявил, что процесс по достижению мира на Украине закончится успешно

Трамп заявил, что процесс по достижению мира на Украине закончится успешно - РИА Новости, 18.03.2025

Трамп заявил, что процесс по достижению мира на Украине закончится успешно

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что процесс достижения мира между Россией и Украиной "приведет к разрешению конфликта". РИА Новости, 18.03.2025

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украина

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дональд трамп

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что процесс достижения мира между Россией и Украиной "приведет к разрешению конфликта"."Этот процесс сейчас в полной силе и действии, и мы, надеюсь, выполним эту работу", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250318/tramp-2005836394.html

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