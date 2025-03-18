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Трамп заявил, что процесс по достижению мира на Украине закончится успешно - РИА Новости, 18.03.2025
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22:01 18.03.2025 (обновлено: 23:24 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/tramp-2005837421.html
Трамп заявил, что процесс по достижению мира на Украине закончится успешно
Трамп заявил, что процесс по достижению мира на Украине закончится успешно - РИА Новости, 18.03.2025
Трамп заявил, что процесс по достижению мира на Украине закончится успешно
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что процесс достижения мира между Россией и Украиной "приведет к разрешению конфликта". РИА Новости, 18.03.2025
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украина
в мире
дональд трамп
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что процесс достижения мира между Россией и Украиной "приведет к разрешению конфликта"."Этот процесс сейчас в полной силе и действии, и мы, надеюсь, выполним эту работу", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
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украина, в мире, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), сша, россия
Украина, В мире, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), США, Россия
Трамп заявил, что процесс по достижению мира на Украине закончится успешно

Трамп: процесс по завершению конфликта на Украине приведет к миру

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что процесс достижения мира между Россией и Украиной "приведет к разрешению конфликта".
"Этот процесс сейчас в полной силе и действии, и мы, надеюсь, выполним эту работу", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Трамп рассказал о работе по прекращению огня на Украине
Вчера, 21:54
 
УкраинаВ миреДональд ТрампТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)СШАРоссия
 
 
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