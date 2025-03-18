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Трамп заявил о запуске процесса по достижению мира на Украине - РИА Новости, 18.03.2025
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21:58 18.03.2025 (обновлено: 23:26 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/tramp-2005836906.html
Трамп заявил о запуске процесса по достижению мира на Украине
Трамп заявил о запуске процесса по достижению мира на Украине - РИА Новости, 18.03.2025
Трамп заявил о запуске процесса по достижению мира на Украине
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что процесс достижения мира между Россией и Украиной "запущен в полной мере". РИА Новости, 18.03.2025
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украина
россия
в мире
дональд трамп
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что процесс достижения мира между Россией и Украиной "запущен в полной мере"."Этот процесс сейчас в полной силе и действии", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
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украина, россия, в мире, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир путин, сша
Украина, Россия, В мире, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Владимир Путин, США
Трамп заявил о запуске процесса по достижению мира на Украине

Трамп: процесс достижения мира на Украине запущен в полной мере

© AP Photo / Win McNameeДональд Трампа
Дональд Трампа - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Дональд Трампа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что процесс достижения мира между Россией и Украиной "запущен в полной мере".
"Этот процесс сейчас в полной силе и действии", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Трамп заявил, что Путин и Зеленский не хотят продолжения конфликта
Вчера, 21:56
 
УкраинаРоссияВ миреДональд ТрампТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Владимир ПутинСША
 
 
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