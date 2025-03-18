https://ria.ru/20250318/tramp-2005836906.html

Трамп заявил о запуске процесса по достижению мира на Украине

Трамп заявил о запуске процесса по достижению мира на Украине - РИА Новости, 18.03.2025

Трамп заявил о запуске процесса по достижению мира на Украине

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что процесс достижения мира между Россией и Украиной "запущен в полной мере". РИА Новости, 18.03.2025

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украина

россия

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

владимир путин

сша

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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что процесс достижения мира между Россией и Украиной "запущен в полной мере"."Этот процесс сейчас в полной силе и действии", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250318/tramp-2005836498.html

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украина, россия, в мире, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир путин, сша