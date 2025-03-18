https://ria.ru/20250318/tramp-2005836498.html
Трамп заявил, что Путин и Зеленский не хотят продолжения конфликта
Трамп заявил, что Путин и Зеленский не хотят продолжения конфликта - РИА Новости, 18.03.2025
Трамп заявил, что Путин и Зеленский не хотят продолжения конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский заинтересованы в завершении вооруженного конфликта. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T21:56:00+03:00
2025-03-18T21:56:00+03:00
2025-03-18T22:07:00+03:00
дональд трамп
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский заинтересованы в завершении вооруженного конфликта."Тысячи солдат погибают, и и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы положить этому конец", – заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.Он отметил, что намерен оперативно работать с Путиным над достижением полного прекращения огня и окончания конфликта"Этот процесс уже в полной мере запущен, и, надеюсь, ради человечества, мы доведем дело до конца", – добавил Трамп.
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Трамп заявил, что Путин и Зеленский не хотят продолжения конфликта
Трамп: Путин и Зеленский не хотят продолжения конфликта на Украине