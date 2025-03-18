https://ria.ru/20250318/tramp-2005836498.html

Трамп заявил, что Путин и Зеленский не хотят продолжения конфликта

Трамп заявил, что Путин и Зеленский не хотят продолжения конфликта - РИА Новости, 18.03.2025

Трамп заявил, что Путин и Зеленский не хотят продолжения конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский заинтересованы в завершении вооруженного конфликта. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T21:56:00+03:00

2025-03-18T21:56:00+03:00

2025-03-18T22:07:00+03:00

дональд трамп

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

владимир путин

сша

в мире

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004680729_179:0:2894:1527_1920x0_80_0_0_fa07599924790acdd2cc3a1ca60d99e6.jpg

ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский заинтересованы в завершении вооруженного конфликта."Тысячи солдат погибают, и и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы положить этому конец", – заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.Он отметил, что намерен оперативно работать с Путиным над достижением полного прекращения огня и окончания конфликта"Этот процесс уже в полной мере запущен, и, надеюсь, ради человечества, мы доведем дело до конца", – добавил Трамп.

https://ria.ru/20250318/tramp-2005835955.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир путин, сша, в мире, владимир зеленский