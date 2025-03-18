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Трамп рассказал о работе по прекращению огня на Украине - РИА Новости, 18.03.2025
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21:54 18.03.2025 (обновлено: 23:08 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/tramp-2005836394.html
Трамп рассказал о работе по прекращению огня на Украине
Трамп рассказал о работе по прекращению огня на Украине - РИА Новости, 18.03.2025
Трамп рассказал о работе по прекращению огня на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и США будут быстро работать над полным прекращением огня на Украине. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T21:54:00+03:00
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украина
сша
россия
в мире
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и США будут быстро работать над полным прекращением огня на Украине."Сегодня у меня состоялся очень хороший и продуктивный разговор с президентом России Путиным. Мы договорились о немедленном прекращении огня в отношении энергоинфраструктуры, с пониманием того, что будем быстро работать над полным прекращением огня и, в конечном итоге, окончанием этой ужасной войны между Россией и Украиной", – сообщил он в заявлении, опубликованном в соцсети Truth Social.
https://ria.ru/20250318/bezopasnost-2005836059.html
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украина, сша, россия, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Украина, США, Россия, В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Трамп рассказал о работе по прекращению огня на Украине

Трамп: РФ и США будут быстро работать над прекращением огня на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и США будут быстро работать над полным прекращением огня на Украине.
"Сегодня у меня состоялся очень хороший и продуктивный разговор с президентом России Путиным. Мы договорились о немедленном прекращении огня в отношении энергоинфраструктуры, с пониманием того, что будем быстро работать над полным прекращением огня и, в конечном итоге, окончанием этой ужасной войны между Россией и Украиной", – сообщил он в заявлении, опубликованном в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Трамп рассказал о договоренностях с Путиным о прекращении огня
Вчера, 21:54
 
УкраинаСШАРоссияВ миреТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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