https://ria.ru/20250318/tramp-2005835955.html
Трамп высказался о разговоре с Путиным
Трамп высказался о разговоре с Путиным - РИА Новости, 18.03.2025
Трамп высказался о разговоре с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что его состоявшийся во вторник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным был "очень хорошим и... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T21:53:00+03:00
2025-03-18T21:53:00+03:00
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его состоявшийся во вторник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным был "очень хорошим и продуктивным"."Сегодня у меня состоялся очень хороший и продуктивный разговор с президентом России Путиным. Мы договорились о немедленном прекращении огня в отношении энергоинфраструктуры, с пониманием того, что будем быстро работать над полным прекращением огня и, в конечном итоге, окончанием этой ужасной войны между Россией и Украиной", – сообщил он в заявлении, опубликованном в соцсети Truth Social.По его словам, обсуждались многие элементы мирного соглашения, и процесс урегулирования конфликта "уже в полной мере запущен".
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дональд трамп, в мире, сша, россия, украина, владимир путин
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Дональд Трамп, В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин
Трамп высказался о разговоре с Путиным
Трамп заявил, что провел очень хороший и продуктивный разговор с Путиным