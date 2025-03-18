https://ria.ru/20250318/tramp-2005832073.html

AP отозвало ложную новость о Путине и Трампе

AP отозвало ложную новость о Путине и Трампе - РИА Новости, 18.03.2025

AP отозвало ложную новость о Путине и Трампе

Американское агентство Ассошиэйтед Пресс (AP) отозвало опубликованную в понедельник статью, в которой ошибочно утверждалось, что директор национальной разведки... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T21:22:00+03:00

2025-03-18T21:22:00+03:00

2025-03-18T21:22:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американское агентство Ассошиэйтед Пресс (AP) отозвало опубликованную в понедельник статью, в которой ошибочно утверждалось, что директор национальной разведки США Тулси Габбард назвала президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина "хорошими друзьями". В понедельник Габбард дала интервью индийскому телеканалу NDTV. В нем она заявила, что считает, что ожидающийся во вторник разговор Путина и Трампа будет продуктивным. Освещая интервью, агентство AP выпустило новость под заголовком "Габбард заявила, что Трамп и Путин - очень хорошие друзья" и подтверждающей цитатой: "У нас есть два лидера двух великих стран, которые являются очень хорошими друзьями и очень сосредоточены на способах укрепить общие цели и интересы". "AP отзывает свой материал о том, что директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что президент Дональд Трамп и президент России Владимир Путин "очень хорошие друзья". Габбард говорила о Трампе и премьер-министре Индии Нарендре Моди", - говорится в сообщении агентства. Теперь материал недоступен на сайте агентства. Удален также ряд перепечаток, однако ряд перепечаток остался в открытом доступе. Комментируя инцидент, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, предприниматель Илон Маск заявил, что "AP расшифровывается как Ассошиэйтед пропаганда". В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине достигли критической стадии, предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник будет крайне важным.

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в мире, сша, россия, индия, дональд трамп, владимир путин, тулси габбард