https://ria.ru/20250318/tramp-2005832073.html
AP отозвало ложную новость о Путине и Трампе
AP отозвало ложную новость о Путине и Трампе - РИА Новости, 18.03.2025
AP отозвало ложную новость о Путине и Трампе
Американское агентство Ассошиэйтед Пресс (AP) отозвало опубликованную в понедельник статью, в которой ошибочно утверждалось, что директор национальной разведки... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T21:22:00+03:00
2025-03-18T21:22:00+03:00
2025-03-18T21:22:00+03:00
в мире
сша
россия
индия
дональд трамп
владимир путин
тулси габбард
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_0:218:2804:1795_1920x0_80_0_0_fcd58be69ae6428f9821bde4efee42f2.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американское агентство Ассошиэйтед Пресс (AP) отозвало опубликованную в понедельник статью, в которой ошибочно утверждалось, что директор национальной разведки США Тулси Габбард назвала президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина "хорошими друзьями". В понедельник Габбард дала интервью индийскому телеканалу NDTV. В нем она заявила, что считает, что ожидающийся во вторник разговор Путина и Трампа будет продуктивным. Освещая интервью, агентство AP выпустило новость под заголовком "Габбард заявила, что Трамп и Путин - очень хорошие друзья" и подтверждающей цитатой: "У нас есть два лидера двух великих стран, которые являются очень хорошими друзьями и очень сосредоточены на способах укрепить общие цели и интересы". "AP отзывает свой материал о том, что директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что президент Дональд Трамп и президент России Владимир Путин "очень хорошие друзья". Габбард говорила о Трампе и премьер-министре Индии Нарендре Моди", - говорится в сообщении агентства. Теперь материал недоступен на сайте агентства. Удален также ряд перепечаток, однако ряд перепечаток остался в открытом доступе. Комментируя инцидент, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, предприниматель Илон Маск заявил, что "AP расшифровывается как Ассошиэйтед пропаганда". В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине достигли критической стадии, предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник будет крайне важным.
https://ria.ru/20250318/saldo-2005831825.html
https://ria.ru/20250318/slutskiy-2005831024.html
сша
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_66dcfd9be4d1dbd3c1d8b9ee8b016c58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, индия, дональд трамп, владимир путин, тулси габбард
В мире, США, Россия, Индия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Тулси Габбард
AP отозвало ложную новость о Путине и Трампе
AP отозвало новость о том, что Габбард назвала Путина и Трампа хорошими друзьями
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американское агентство Ассошиэйтед Пресс (AP) отозвало опубликованную в понедельник статью, в которой ошибочно утверждалось, что директор национальной разведки США Тулси Габбард назвала президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина "хорошими друзьями".
В понедельник Габбард дала интервью индийскому телеканалу NDTV. В нем она заявила, что считает, что ожидающийся во вторник разговор Путина и Трампа будет продуктивным. Освещая интервью, агентство AP выпустило новость под заголовком "Габбард заявила, что Трамп и Путин - очень хорошие друзья" и подтверждающей цитатой: "У нас есть два лидера двух великих стран, которые являются очень хорошими друзьями и очень сосредоточены на способах укрепить общие цели и интересы".
"AP отзывает свой материал о том, что директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что президент Дональд Трамп и президент России Владимир Путин "очень хорошие друзья". Габбард говорила о Трампе и премьер-министре Индии Нарендре Моди", - говорится в сообщении агентства.
Теперь материал недоступен на сайте агентства. Удален также ряд перепечаток, однако ряд перепечаток остался в открытом доступе.
Комментируя инцидент, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, предприниматель Илон Маск заявил, что "AP расшифровывается как Ассошиэйтед пропаганда".
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине достигли критической стадии, предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник будет крайне важным.