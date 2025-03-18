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Дугин рассказал, как Путин спас жизнь Трампу - РИА Новости, 18.03.2025
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17:49 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/tramp-2005790453.html
Дугин рассказал, как Путин спас жизнь Трампу
Дугин рассказал, как Путин спас жизнь Трампу - РИА Новости, 18.03.2025
Дугин рассказал, как Путин спас жизнь Трампу
Владимир Путин, по сути, спас жизнь Дональду Трампу, когда заявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США, считает философ, политолог и... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:49:00+03:00
2025-03-18T17:49:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин, по сути, спас жизнь Дональду Трампу, когда заявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США, считает философ, политолог и социолог Александр Дугин.В прошлом году во время выступления на пленарной сессии ВЭФ Путин заявил, что Москва будет поддерживать демократку Харрис. Президент России с улыбкой заметил, что у Харрис заразительный смех: это показывает, что у нее все хорошо."Если бы Путин сказал, что он поддерживает Трампа, то Трампа убили бы точно уже. Он просто спас ему жизнь, когда поддержал Харрис. Это, мне кажется, абсолютно правильный ход настоящего стратега… Трамп обязан ему (Путину - ред.) жизнью за то, что он поддержал Харрис", - выразил мнение Дугин.Сегодня в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла -конференция, где была представлена новая книга Дугина "Революция Дональда Трампа. Порядок великих держав".В 2024 году году Трамп пережил два покушения на свою жизнь. Первое состоялось во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября 2024 года у его гольф-клуба во Флориде.
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в мире, дональд трамп, владимир путин, россия, москва
В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, Москва
Дугин рассказал, как Путин спас жизнь Трампу

Дугин: Путин спас жизнь Трампу, когда поддержал Харрис

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин, по сути, спас жизнь Дональду Трампу, когда заявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США, считает философ, политолог и социолог Александр Дугин.
В прошлом году во время выступления на пленарной сессии ВЭФ Путин заявил, что Москва будет поддерживать демократку Харрис. Президент России с улыбкой заметил, что у Харрис заразительный смех: это показывает, что у нее все хорошо.
"Если бы Путин сказал, что он поддерживает Трампа, то Трампа убили бы точно уже. Он просто спас ему жизнь, когда поддержал Харрис. Это, мне кажется, абсолютно правильный ход настоящего стратега… Трамп обязан ему (Путину - ред.) жизнью за то, что он поддержал Харрис", - выразил мнение Дугин.
Сегодня в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла -конференция, где была представлена новая книга Дугина "Революция Дональда Трампа. Порядок великих держав".
В 2024 году году Трамп пережил два покушения на свою жизнь. Первое состоялось во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября 2024 года у его гольф-клуба во Флориде.
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