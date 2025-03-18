https://ria.ru/20250318/tramp-2005775545.html

В Белом доме раскрыли настрой Трампа по Украине

В Белом доме раскрыли настрой Трампа по Украине - РИА Новости, 18.03.2025

В Белом доме раскрыли настрой Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп в преддверии телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным "серьезно" настроен на достижение мира на Украине, заявил... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T17:28:00+03:00

2025-03-18T17:28:00+03:00

2025-03-18T17:28:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным "серьезно" настроен на достижение мира на Украине, заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс. "Президент Путин уважает президента Трампа, потому что понимает, с кем имеет дело. Трамп во второй раз стал президентом США, ранее у них были очень хорошие рабочие отношения, они уважали друг друга... Трамп настроен серьезно и, в конечном счете, он хочет добиться мира, что, вероятно, ему удастся сделать за очень короткий промежуток времени", - заявил Филдс в комментарии телеканалу NewsNation. Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что разговор Путина и Трампа состоится с 16.00 до 18.00 мск во вторник. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.

https://ria.ru/20250318/vulin-2005757865.html

https://ria.ru/20250318/dugin-2005748925.html

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в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, сша, дмитрий песков