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В Белом доме раскрыли настрой Трампа по Украине - РИА Новости, 18.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:28 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/tramp-2005775545.html
В Белом доме раскрыли настрой Трампа по Украине
В Белом доме раскрыли настрой Трампа по Украине - РИА Новости, 18.03.2025
В Белом доме раскрыли настрой Трампа по Украине
Президент США Дональд Трамп в преддверии телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным "серьезно" настроен на достижение мира на Украине, заявил... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:28:00+03:00
2025-03-18T17:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
сша
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным "серьезно" настроен на достижение мира на Украине, заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс. "Президент Путин уважает президента Трампа, потому что понимает, с кем имеет дело. Трамп во второй раз стал президентом США, ранее у них были очень хорошие рабочие отношения, они уважали друг друга... Трамп настроен серьезно и, в конечном счете, он хочет добиться мира, что, вероятно, ему удастся сделать за очень короткий промежуток времени", - заявил Филдс в комментарии телеканалу NewsNation. Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что разговор Путина и Трампа состоится с 16.00 до 18.00 мск во вторник. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
https://ria.ru/20250318/vulin-2005757865.html
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в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, сша, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Дмитрий Песков
В Белом доме раскрыли настрой Трампа по Украине

Белый дом: Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине

© AP Photo / Win McNameeВыступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным "серьезно" настроен на достижение мира на Украине, заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс.
"Президент Путин уважает президента Трампа, потому что понимает, с кем имеет дело. Трамп во второй раз стал президентом США, ранее у них были очень хорошие рабочие отношения, они уважали друг друга... Трамп настроен серьезно и, в конечном счете, он хочет добиться мира, что, вероятно, ему удастся сделать за очень короткий промежуток времени", - заявил Филдс в комментарии телеканалу NewsNation.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Вулин: ЕС сделает все, чтобы соглашение Путина и Трампа не состоялось
Вчера, 16:38
Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что разговор Путина и Трампа состоится с 16.00 до 18.00 мск во вторник.
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Вчера, 16:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинСШАДмитрий Песков
 
 
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