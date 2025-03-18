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Трамп призвал нелегальных мигрантов депортироваться с помощью приложения - РИА Новости, 18.03.2025
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15:09 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/tramp-2005725576.html
Трамп призвал нелегальных мигрантов депортироваться с помощью приложения
Трамп призвал нелегальных мигрантов депортироваться с помощью приложения - РИА Новости, 18.03.2025
Трамп призвал нелегальных мигрантов депортироваться с помощью приложения
Президент США Дональд Трамп в видеообращении призвал нелегальных мигрантов добровольно покинуть страну, используя специальное приложение CBP Home, которое... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:09:00+03:00
2025-03-18T15:09:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в видеообращении призвал нелегальных мигрантов добровольно покинуть страну, используя специальное приложение CBP Home, которое пришло на смену разработанному при экс-президенте Штатов Джо Байдене приложению CBP One, позволявшему мигрантам легально пересекать границу сообщает портал Axios, получивший эксклюзивный доступ к записи. "Люди, которые находятся в нашей стране нелегально, могут либо депортироваться сами, либо быть депортированы принудительно, что не очень приятно. Администрация Байдена использовала приложение CBP One, чтобы более миллиона иностранцев нелегально попали в США. Теперь моя администрация запускает приложение CBP Home, чтобы нелегалы могли легко и добровольно покинуть страну прямо сейчас", – заявил Трамп в видеоролике. "Если они сделают это, то позже у них, возможно, будет возможность вернуться легально. Но если они не сделают этого, их депортируют, и они больше никогда не смогут въехать в США. Никогда, никогда снова. Вы больше не войдете", – добавил он. Новое приложение CBP Home, по словам Трампа, призвано сэкономить средства налогоплательщиков и упростить работу пограничной службы. По данным Axios, запуск приложения является частью масштабной кампании администрации Трампа по борьбе с нелегальной миграцией. Министерство внутренней безопасности США уже потратило порядка 200 миллионов долларов на рекламную кампанию, призывающую мигрантов покинуть страну добровольно до начала масштабных рейдов правоохранительных органов. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20241125/migranty-1985444023.html
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в мире, технологии, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп призвал нелегальных мигрантов депортироваться с помощью приложения

Трамп призвал нелегальных мигрантов покинуть США, используя приложение CBP Home

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в видеообращении призвал нелегальных мигрантов добровольно покинуть страну, используя специальное приложение CBP Home, которое пришло на смену разработанному при экс-президенте Штатов Джо Байдене приложению CBP One, позволявшему мигрантам легально пересекать границу сообщает портал Axios, получивший эксклюзивный доступ к записи.
"Люди, которые находятся в нашей стране нелегально, могут либо депортироваться сами, либо быть депортированы принудительно, что не очень приятно. Администрация Байдена использовала приложение CBP One, чтобы более миллиона иностранцев нелегально попали в США. Теперь моя администрация запускает приложение CBP Home, чтобы нелегалы могли легко и добровольно покинуть страну прямо сейчас", – заявил Трамп в видеоролике.
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"Если они сделают это, то позже у них, возможно, будет возможность вернуться легально. Но если они не сделают этого, их депортируют, и они больше никогда не смогут въехать в США. Никогда, никогда снова. Вы больше не войдете", – добавил он.
Новое приложение CBP Home, по словам Трампа, призвано сэкономить средства налогоплательщиков и упростить работу пограничной службы.
По данным Axios, запуск приложения является частью масштабной кампании администрации Трампа по борьбе с нелегальной миграцией. Министерство внутренней безопасности США уже потратило порядка 200 миллионов долларов на рекламную кампанию, призывающую мигрантов покинуть страну добровольно до начала масштабных рейдов правоохранительных органов.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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