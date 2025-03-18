https://ria.ru/20250318/tramp-2005616856.html

Бывший духовный наставник Трампа сдался властям Оклахомы

Бывший духовный наставник Трампа сдался властям Оклахомы - РИА Новости, 18.03.2025

Бывший духовный наставник Трампа сдался властям Оклахомы

Бывший духовный наставник американского президента Дональда Трампа и основатель крупной евангелической церкви Роберт Престон Моррис, обвиненный в совершении... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T03:25:00+03:00

2025-03-18T03:25:00+03:00

2025-03-18T03:25:00+03:00

в мире

оклахома

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891327729_0:0:2512:1414_1920x0_80_0_0_42f7b612d46cb11a602a58da058e20cc.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Бывший духовный наставник американского президента Дональда Трампа и основатель крупной евангелической церкви Роберт Престон Моррис, обвиненный в совершении сексуального насилия над несовершеннолетней, сдался властям, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя генеральной прокуратуры штата Оклахома Фила Бакарака. "Шестидесятитрехлетний Роберт Престон Моррис сдался официальным лицам в округе Осейдж, где на прошлой неделе ему было предъявлено пять обвинений в развратных или непристойных действиях с ребенком", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя генпрокуратуры. Ожидается, что бывший пастор предстанет перед судом 9 мая. По данным генпрокуратуры, в декабре 1982 года Моррис в качестве странствующего проповедника приехал в город Хомини на севере Оклахомы, где совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Согласно обвинению присяжных, в течение последующих четырех лет проповедник продолжал совершать аналогичные преступления. По данным портала Axios, Трамп во время предвыборной кампании в преддверии президентских выборов 2016 года включил Морриса в состав консультативного комитета по вопросам евангелической веры. Тогда же политик назначил его своим духовным наставником.

https://ria.ru/20250111/britaniya-1993297756.html

https://ria.ru/20241002/polsha-1976026528.html

оклахома

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оклахома, дональд трамп