Бывший духовный наставник Трампа сдался властям Оклахомы
Бывший наставник Трампа, обвиненный в насилии над ребенком, сдался властям
© PETER GERBERПолицейские
© PETER GERBER
Полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Бывший духовный наставник американского президента Дональда Трампа и основатель крупной евангелической церкви Роберт Престон Моррис, обвиненный в совершении сексуального насилия над несовершеннолетней, сдался властям, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя генеральной прокуратуры штата Оклахома Фила Бакарака.
"Шестидесятитрехлетний Роберт Престон Моррис сдался официальным лицам в округе Осейдж, где на прошлой неделе ему было предъявлено пять обвинений в развратных или непристойных действиях с ребенком", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя генпрокуратуры.
Ожидается, что бывший пастор предстанет перед судом 9 мая.
По данным генпрокуратуры, в декабре 1982 года Моррис в качестве странствующего проповедника приехал в город Хомини на севере Оклахомы, где совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Согласно обвинению присяжных, в течение последующих четырех лет проповедник продолжал совершать аналогичные преступления.
По данным портала Axios, Трамп во время предвыборной кампании в преддверии президентских выборов 2016 года включил Морриса в состав консультативного комитета по вопросам евангелической веры. Тогда же политик назначил его своим духовным наставником.
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