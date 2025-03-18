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Бывший духовный наставник Трампа сдался властям Оклахомы - РИА Новости, 18.03.2025
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03:25 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/tramp-2005616856.html
Бывший духовный наставник Трампа сдался властям Оклахомы
Бывший духовный наставник Трампа сдался властям Оклахомы - РИА Новости, 18.03.2025
Бывший духовный наставник Трампа сдался властям Оклахомы
Бывший духовный наставник американского президента Дональда Трампа и основатель крупной евангелической церкви Роберт Престон Моррис, обвиненный в совершении... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T03:25:00+03:00
2025-03-18T03:25:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Бывший духовный наставник американского президента Дональда Трампа и основатель крупной евангелической церкви Роберт Престон Моррис, обвиненный в совершении сексуального насилия над несовершеннолетней, сдался властям, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя генеральной прокуратуры штата Оклахома Фила Бакарака. "Шестидесятитрехлетний Роберт Престон Моррис сдался официальным лицам в округе Осейдж, где на прошлой неделе ему было предъявлено пять обвинений в развратных или непристойных действиях с ребенком", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя генпрокуратуры. Ожидается, что бывший пастор предстанет перед судом 9 мая. По данным генпрокуратуры, в декабре 1982 года Моррис в качестве странствующего проповедника приехал в город Хомини на севере Оклахомы, где совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Согласно обвинению присяжных, в течение последующих четырех лет проповедник продолжал совершать аналогичные преступления. По данным портала Axios, Трамп во время предвыборной кампании в преддверии президентских выборов 2016 года включил Морриса в состав консультативного комитета по вопросам евангелической веры. Тогда же политик назначил его своим духовным наставником.
https://ria.ru/20250111/britaniya-1993297756.html
https://ria.ru/20241002/polsha-1976026528.html
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в мире, оклахома, дональд трамп
В мире, Оклахома, Дональд Трамп
Бывший духовный наставник Трампа сдался властям Оклахомы

Бывший наставник Трампа, обвиненный в насилии над ребенком, сдался властям

© PETER GERBERПолицейские
Полицейские - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© PETER GERBER
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Бывший духовный наставник американского президента Дональда Трампа и основатель крупной евангелической церкви Роберт Престон Моррис, обвиненный в совершении сексуального насилия над несовершеннолетней, сдался властям, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя генеральной прокуратуры штата Оклахома Фила Бакарака.
"Шестидесятитрехлетний Роберт Престон Моррис сдался официальным лицам в округе Осейдж, где на прошлой неделе ему было предъявлено пять обвинений в развратных или непристойных действиях с ребенком", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя генпрокуратуры.
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Ожидается, что бывший пастор предстанет перед судом 9 мая.
По данным генпрокуратуры, в декабре 1982 года Моррис в качестве странствующего проповедника приехал в город Хомини на севере Оклахомы, где совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Согласно обвинению присяжных, в течение последующих четырех лет проповедник продолжал совершать аналогичные преступления.
По данным портала Axios, Трамп во время предвыборной кампании в преддверии президентских выборов 2016 года включил Морриса в состав консультативного комитета по вопросам евангелической веры. Тогда же политик назначил его своим духовным наставником.
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